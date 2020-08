FOTO:Ko umirjena tajnica postane divja valkira

Ko na svetovnem spletu delim članek, niti ne nujno, da svojega, vzamem v zakup, da se bo – najverjetneje na twitterju – pod njim slej ko prej pojavil zapis kakšnega trola. Skoraj nikoli ne razočarajo. Splet, ki sicer ni edina platforma za trolanje, se je spremenil v divji zahod, kjer je dovoljeno vse. Ljudje izzivajo, žalijo, zmerjajo, ponižujejo, izkoriščajo in grozijo. Tudi anonimnost se počasi izgublja, saj brezsramno postajajo troli ljudje z imeni in priimki. Kaj s tem sporočamo mlajšim generacijam? Da je tak način komunikacije legitimen. In da ga lahko uporabljajo tudi sami.Ko si posameznik na katerem od bolj ...