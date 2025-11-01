  • Delo mediji d.o.o.
    Nedelo

    Koga od tistih, ki so že odšli, najbolj pogrešate?

    Čigava odsotnost je v njihovih življenjih največja, smo vprašali Nedelovih 7.
    FOTO: Jure Eržen
    Galerija
    FOTO: Jure Eržen
    Agata Rakovec Kurent
    1. 11. 2025 | 05:00
    8:02
    A+A-

    Ko se zazremo v svojo preteklost, se pogosto vprašamo, kdo od tistih, ki so že odšli, nam najbolj manjka. Je to nekdo, ki nas je oblikoval, nas spremljal skozi življenje, nas ljubil? Ali pa tisti, ki nas je naučil, kako biti boljši, bolj potrpežljiv, bolj človeški? Svoje odgovore je podalo Nedelovih 7.

    Kozma Ahačič, jezikoslovec

    Brian Eno ima v eni od svojih pesmi verz, ki se me zaradi svoje preprostosti in resničnosti vedno znova dotakne: »Ljudje pridejo in odidejo – in pozabijo zapreti vrata.« Takšnih vrat je v življenju vedno več; težko jih znova zapremo, pogosto jih niti nočemo.

    Pogrešam prav vse umrle svojce in prijatelje. Živeti s sorodniki, z razširjeno družino, je bila zame vedno pomembna vrednota. Med tistimi, katerih odhod je segel širše v javnost, so me najbolj prizadele smrti mojih profesorjev Primoža Simonitija, Kajetana Gantarja in Brede Pogorelec ter mojih »umetniških« mentorjev Neže Maurer in Uroša Lovšina. Vedno se spomnim tudi Alojza Pluška, ravnatelja moje gimnazije.

    A odprtih vrat je še veliko več.

    Kozma Ahačič, jezikoslovec. FOTO: Voranc Vogel
    Kozma Ahačič, jezikoslovec. FOTO: Voranc Vogel

    Nataša Luša, direktorica Dela

    Večkrat na leto obiščem pokopališče, na tistem v Idriji je pokopanih največ mojih, prijateljev, sorodnikov. Ko se vozim po avtocesti proti morju, se v Postojni spomnim na Boštjana, pri izvozu za Sežano na Damjana, vedno brez izjeme. Nekaterih že dolgo ni več. A najbolj pogrešam svojega očeta. Te dni je minilo pet let, odkar ga ni več.

    Tisti, ki je znal vse narediti, vse popraviti, ki je vedel vse, ki mi je bil blizu, je nenadoma postal nemočen, tujec, predvsem pa smo postali zanj tujci mi, njegovi najbližji. Izgubila sem ga že precej prej, zato sem ga pogrešala, še ko je bil živ. Ko se ozrem doma po hiši, vidim sledove njegovega dela, po dvorišču pometam tako, kot je pometal on, potem mi je lažje. Ker je na neki način še zmeraj tu in še zmeraj kakšno rečeva.

    Nataša Luša, direktorica medijske hiše Delo FOTO: C
    Nataša Luša, direktorica medijske hiše Delo FOTO: C

    Uršula Cetinski, publicistka

    Zelo pogrešam očeta. Ime mu je bilo Miro Cetinski. Umrl je star komaj dvainpetdeset let. Danes bi jih imel petinosemdeset. Včasih srečam katerega od njegovih prijateljev. Takrat me stisne pri srcu. Tako veseli smo, kadar se vidimo, in tako lepe spomine imajo nanj. Opisujejo mi vse mogoče iskrive pripetljaje. Njega pa že tako dolgo ni med nami. Moj oče je bil neizmerno izobražen in zelo duhovit. Pa tudi zelo dobrega srca. Pomagal je vsakomur, komur je lahko. Namesto hvaležnosti pa se je nanj obešalo nemalo koristoljubnih zajedavcev. Zdaj me nanj spominjajo reči, ki jih je imel rad: morje in morske poslastice, ciprese, New York, Rim, njegova zbirka slik in starinskega pohištva ... Izjemen človek.

    Uršula Cetinski, publicistka. FOTO: Darja Štravs Tisu
    Uršula Cetinski, publicistka. FOTO: Darja Štravs Tisu

    Jadran Lenarčič, znanstveni svetnik Instituta Jožef Stefan

    Najbolj pogrešam oba starša. Mamo, ki je od mene veliko pričakovala, saj je kot žrtev fašističnega nasilja na Primorskem ostala brez šol kljub svojim talentom. In očeta, prijaznejšega človeka ne more biti, ki je šel kruto skozi vojno, saj je bil komaj dvajsetletni mladenič štirikrat nevarno ranjen. Vojska mu je nato vsilila oficirski poklic, kar je bilo v nasprotju z njegovo naravo, zato se je takoj, ko mu je bilo dovoljeno, izvil v civilno službo. Nikoli ni povzdignil glasu, vedno me je samo hvalil, zanj je bilo vse, kar sem počel, odlično. Med prijatelji še najbolj pogrešam Mika, profesorja z univerze Notre Dame v ZDA. Trideset let sva sodelovala, izdala skupno knjigo ter dve uredila. Pogosto je prišel v Ljubljano, jaz pa tja, včasih tudi z družinama.

     

    Jadran Lenarčič, znanstveni svetnik Instituta Jožef Stefan. FOTO: Jože Suhadolnik
    Jadran Lenarčič, znanstveni svetnik Instituta Jožef Stefan. FOTO: Jože Suhadolnik

    Karel Gržan, duhovnik

    Najbolj sem žaloval, da sem lahko odžaloval zemeljsko izgubo očeta in pa smrt Batoste in Batosta (konjiča). Drug drugemu smo dragoceni v telesni podobi. V njej se prepoznavamo, se objamemo – se s čuti zaznavamo. Sedaj se v tihoti, ki me odpira v duhovno zaznavnost, budim in družim v njihovi angelski prisotnosti. Človek nima samo telesnih in srčnih čutil, pomembna so tudi naša duhovna, še posebej v odnosu do rajnih. In potem po izkustvu – na duhovni otip veš, kot je zapisal Edvard Kocbek: »Vse je večno, kar nastane,/rojstvo je močnejše od smrti,/vztrajnejše od obupa in samote,/silnejše od hrupa in greha,/slovesnejše od zavrženosti./Nikoli ne bom(o) nehal(i) biti./Nikoli.«

    Karel Gržan, duhovnik. FOTO: Dejan Javornik
    Karel Gržan, duhovnik. FOTO: Dejan Javornik

    Zoran Predin, kantavtor

    Najbolj pogrešam svoja starša, očeta, ki je že pred 22 leti prezgodaj odšel med zvezde; kako bi bil ponosen na svojega najmlajšega vnuka, ki ga ni nikoli videl, in še posebej na svoja pravnuka in pravnukinje; in mamo, ki me zadnje leto svojega umiranja ni več spoznala. Upam, da bo padel ta izsiljeni referendum in da bo nepotrebnega trpljenja neozdravljivo bolnih s sprejeto zakonodajo konec. Vsak dan se spomnim na Jerneja Šugmana, sorodno dušo v glasbi, humorju in košarki, na Andreja Pintariča, bobnarja, toplo dušo Lačnega Franza, na Smiljana Krežeta, mariborskega rockerskega soborca, na Igorja Misdarisa, Šukarja, ki je pel romske pesmi, da te je dvignilo na noge v ples, na Borisa Benčiča, slikarja, ki je bil moj dvojček. Pogrešam kitarista Damirja Kukuruzovića, družino Dedić, svojega študentskega pajdaša Zlatka Vebra in še veliko sorodnih duš, ki jih zdaj nimam prostora omeniti.      

    Zoran Predin, kantavtor. FOTO: Jože Suhadolnik
    Zoran Predin, kantavtor. FOTO: Jože Suhadolnik

    Ksenija Benedetti, strokovnjakinja za komuniciranje in protokol

    Očeta. Odšel je že pred sedmimi leti, a se še vedno vsak dan z njim pogovarjam in ga srečujem. Ne na pokopališču. Na sprehodih v naravi. V smehu. V vokalnem skupinskem petju. V tem, kako navidezne drame spreminjam v komedije. V jurčkih. V vespah, v svojem avtomobilu. V tem, kako varno sekam ovinke. V črnih klasičnih očalih Ray Ban iz šestdesetih. V sončnicah. V srajcah iz džinsa. Ko me ujame kakšna gripa, ga slišim priti v sobo in reči: »Če bi lahko vzel nase tvojo bolezen, bi jo takoj!« Pogrešam njegove izjemno praktične nasvete. In kako je znal z lahkoto odvozlati vse življenjske vozle. Pogrešam njegov jutranji klic za rojstni dan in ob polnoči in minuto za silvestra. Pogrešam občutek, da imam nekje v ozadju svoj steber, ne da bi me kdaj moral držati pokonci. On je bil zame – skupaj z mamo – temelj; trden, a ljubeč. In kot vsi pravi temelji je bil najlepše skrit – dokler ga ni bilo več.

    Ksenija Benedetti, strokovnjakinja za komuniciranje in protokol. FOTO: Miran Juršič
    Ksenija Benedetti, strokovnjakinja za komuniciranje in protokol. FOTO: Miran Juršič

    Novice  |  Slovenija
    Haris Tahirović

    Hud razkol znotraj romske skupnosti: očitki o zlorabah denarja in korupciji

    Haris Tahirović, predsednik Zveze romske skupnosti, opozarja, da med Romi vre in da sod smodnika lahko eksplodira.
    Pija Kapitanovič 28. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Bosna in Hercegovina

    Štirje policisti in nekdanji poslanec osumljeni siljenja sirot v prostitucijo

    Vodja protikorupcijske skupine in vplivni policisti osumljeni zlorabe mladoletnic iz sirotišnice, s katerima so imeli tudi spolne odnose.
    30. 10. 2025 | 16:38
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Niko Toš

    Nekateri pravijo, da med Janšo in Golobom ni razlike. To je absurd

    Vsi problemi, ki so obstajali v čisto drugi družbeni ureditvi, se danes ponavljajo skorajda na isti način, pravi sociolog Niko Toš.
    Janez Markeš 30. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Sojenje

    Iz zapora naj bi grozil obremenilni priči

    Jakob Herzog zanika, da je oviral pravosodne organe. Ponudbe tožilstva za priznanje krivde ni sprejel.
    Aleksander Brudar 28. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
