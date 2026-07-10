Pogačar je fenomen, a glava bo enkrat rekla dovolj

Novinarsko središče na Touru je vedno polno izkušenj, znanja, zgodb in bogatih spominov z največjih kolesarskih dirk. V zadnjih letih smo se v njem med drugimi pogovarjali z Davidom Walshem, Ircem, ki je prvi opozarjal svet na dopinške prevare Lancea Armstronga, pa tudi s Pippo York, komentatorko, ki je nekoč bila škotski kolesar po imenu Robert Millar. Tokrat je za Nedelo spregovoril eden od najbolj priznanih španskih kolesarskih novinarjev Sergi Lopez Egea. Izbira sogovornika ni bila naključna. Pred startom 113. Toura je direktor dirke Christian Prudhomme novinarju barcelonskega časnika El Periódico podelil posebno priznanje, ker je poročal že s 35 dirk po Franciji. Poleg tega je start Toura prvič potekal v njegovem rojstnem mestu. Kako ste doživeli grand départ v za vas domači ...