Pajtić, profesor prava: V dobrem desetletju so ukradli več deset milijard evrov

Bojan Pajtić, profesor na pravni fakulteti v Novem Sadu, ki smo ga obiskali dan pred največjim shodom v zgodovini tega mesta, slog vladavine Vučića primerja z Lukašenkovim režimom. Prepričan je, da oblast popolnoma ignorira evropske kritike na račun posegov v svobodo izražanja in združevanja.

»To so nekdanji radikalci, ekstremisti in avtoritarci, ki ne znajo drugače kot s silo in podplatom nad nasprotnika. Vsaka oblast si sama izbere, ali bo zamenljiva ali zrušljiva, in oni očitno ne nameravajo biti zamenjani na demokratičnih volitvah oziroma ne nameravajo organizirati volitev. Aleksandar Vučić je v resnici histeričen strahopetec. Vsak, ki ima vsaj malo elementarnega poguma, bi od prvega novembra lani ves čas mirno dovoljeval shode, jih branil, komentiral, da je to pravica do svobode zbiranja, in tako zmanjševal napetost, njegova strahopetnost pa jih ves čas spodbuja,« pravi Pajtić.