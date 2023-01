Končno lahko mirno spi

V nadaljevanju preberite:

Od tega tedna je Jacinda Ardern tudi uradno nekdanja premierka Nove Zelandije. Po presenetljivi napovedi odhoda prejšnji teden jo je pred parlamentom v glavnem in nekoč drugem največjem, po delitvi na dva dela leta 2018 pa tretjem največjem mestu države Wellingtonu pričakala večsto­glava množica in ji spontano zaploskala. Takrat še premierka je potem uradno podala odstopno izjavo zastopnici uradnega vrhovnega voditelja Nove Zelandije kralja Karla III., guvernerki Cindy Kiro, in predala položaj novemu premieru Chrisu Hipkinsu.