V tednu, ko poteka 42. Slovenski knjižni sejem, so v središču dogajanja avtorji, njihova dela in založniki. Zaradi mučnih razkritij v Veliki Britaniji o avtorjih Russllu Brandu in Davidu Walliamsu, ki so odmevala tudi pri nas, pa je spet pojavila večna dilema: kje je meja med avtorjem in njegovim delom oziroma ali je treba zaradi sprevrženih dejanj pisatelja umakniti tudi njegove knjige.

Mladinska knjiga je ukrepala hitro in napovedala, da dela priljubljenega otroškega avtorja Walliamsa ne bodo na voljo na sejemskem prostoru Mladinske knjige na letošnjem knjižnem sejmu. Založba Sanje pa je razburila javnost in nekateri so celo pozivali k bojkotu.