Konec Putinovega psa vojne

V nadaljevanju preberite:

V sredo je med letom od ruske prestolnice Moskve do drugega največjega mesta v državi Sankt Peterburga strmoglavilo zasebno letalo, na katerem je bilo sedem potnikov in trije člani posadke. Letalske nesreče se dogajajo nenehno, vendar je ta vzbudila izjemno pozornost po vsem svetu. Na krovu sta bila namreč vodja ruske najemniške vojske Wagner Jevgenij Prigožin, ki je bil s svojimi možmi odločilni dejavnik ruske invazije na Ukrajino, ter vojaški poveljnik Prigožinovih psov vojne Dmitrij Utkin; prav po njegovem bojnem imenu Wagner so poimenovali zloglasno skupino.

Zakaj je letalo strmoglavilo, ni uradno znano. Le malokdo pa dvomi, da je naročnik očitne sestrelitve ruski predsednik Vladimir Putin. Zanj je Prigožin leta opravljal umazana dela, junija pa mu je s pohodom wagnerjevcev na Moskvo hotel zrasti čez glavo. Postavlja se vprašanje, kdo bo nadomestil vakuum po odstrelu vodstva skupine Wagner.