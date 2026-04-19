    Koristne živali

    V Sloveniji uvajamo novo bolj ali manj športno panogo, vaterpopulizem. Nad gladino vode grimase za publiko, pod njo grabljenje za mošnje.
    Vodni ali podvodni šport, kdo pozna resnico? FOTO: Aleš Černivec
    Vodni ali podvodni šport, kdo pozna resnico? FOTO: Aleš Černivec
    Grega Kališnik
    19. 4. 2026 | 10:00
    4:22
    Odkar smo negotovo zakorakali v novo politično ero, se veliko besediči o vaterpopulizmu. Ni vrag, da se ne bi spomnil, kako sem davno tega s poetom (in še marsikaj) Zoranom Predinom službeno psihologiziral o njegovih verznih besedilih in metaforah. Metafora je besedna fora, ki nas, če nanjo štartamo na prvo (vaterpolsko ali kako drugo) žogo, pomensko prinaša okoli. O tem, kaj je Mariborčan naznačeval z besedami titovka, z mravljinčarji in čeladarji, se ne spodobi podrobneje, ampak pesniško svobodnjaško je jasno, da tudi beseda vaterpolist ni vredna svojega dobesedno razumljenega pomena. Vsaj pri Predinu v skladbi Vaterpolisti ne.

    Zato je bilo toliko bolj smešno, ko so ga pred približno poldrugim desetletjem povabili na Obalo, da jim zapoje pesmico ob 40-letnici vaterpolskega kluba. Tudi ko jim je razložil, da njegovi vaterpolisti niso, kot smo jim nekoč rekli, rasni momci, stasiti fantje, jih ni motilo. (Meta)fora gor ali dol.

    Vaterpolo je dvodelen šport. Kremženje, ročno kriljenje in zamahovanje nad vodno gladino so za publiko. So nastop, so teater. S pomočjo žoge se nad gladino nabirajo točke, pravimo jim goli. Tako kot, denimo, v politiki določene zadeve stojijo, če prej ne padejo, štiri leta, vaterpolo igrajo po četrtinah.

    Ampak bistvo je, le kdo je že to nekoč rekel, očem nevidno. Podvodno. Tam se igralci krčevito borijo za vsak pedenj klorirane vode in svoje izsiljujejo z grabljenjem nasprotnika za, če rečemo lepo, mošnje. Spodaj poteka mešetarjenje. Sem ter tja, niti ne tako redko, se igralec ali golman, ko prvi zaluča žogo proti vratom, dvigneta visoko v zrak in publika za hip lahko preveri, kolikanj je koga v hlačah. No, v kopalkah.

    V moji mladosti je bila Jugoslavija kot v večini ekipnih športov tudi v vaterpolu velesila. Saj bi lahko preveril, a raje tvegam in se naslonim na luknjasti spomin, mislim, da so bili izjemno močni tudi Sovjeti in Madžari, edini vaterpolisti kapitalisti, ki so vodnim komunistom parirali, so bili Italijani. Z leti in desetletji se je svetovni vrh nekoliko razlezel, po razpadu Jugoslavije so zlasti Srbi in Hrvatje, pa tudi Črnogorci, blesteli naprej.

    Kako radi so se bratranci imeli, je bilo izredno lepo vidno v finalu EP v Kranju med Srbijo in Črno goro ter Hrvaško, ko so navijači demolirali kranjski objekt. Slovenski vaterpolo se igra globoko pod gladino najboljših. Skoraj bi pozabil, kako smo si kot otročad pripovedovali vic, ko v prvem bazenu Sovjeti igrajo v rdečih, Madžari v zelenih kapicah in tako naprej, do šestega bazena, kjer je tedaj (ne bom ga imenoval) sila osovraženi narod nosil rumene kapice, (sladkovodni?) krokodili pa so igrali brez kapic.

    Nazaj k Vaterpolistom. V onih časih so si pesem, kdor je ugotovil, da gre za prenosljiv pomen, razlagali raznoliko. Porojevajoče se nacionaliste so vaterpolske kapice spominjale na značilno odetost enega od avtonomnih narodov, ta del športne kostumografije pa še danes vidimo na navijaških tribunah marsikaterega nevodnega športa.

    Časi se spreminjajo, pomeni besed, ki jih je vse več, tudi, vaterpolisti pa ostajajo. Nekoč so bili upesnjene koristne živali (živa bitja) za vsako družino, no, pa saj so tudi politične stranke bolj ali manj podobne tem celicam družbe. In kot nekoč zaradi vaterpolista nikogar ni bilo treba pred gosti biti sram, tudi danes ni treba zaradi novokomponiranih stasitežev nikomur povešati pogleda – če po sili (sedanjih) razmer z gosti metaforiziramo volivce.

    Premium
    Nedelo
    Metod Pevec

    Zaporniki na Dobu so snemanje filma razumeli kot priložnostno spoved

    Režiser Metod Pevec je med dolgoletnimi zaporniki na Dobu v sodelovanju s psihiatrom Vladimirjem Miloševićem posnel celovečerni dokumentarec Ko pridem ven.
    Urša Izgoršek 19. 4. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije tedna

    Najbolj izpovedne in vsebinsko močne fotografije tedna od doma in po svetu.
    Dejan Mijović 19. 4. 2026 | 10:45
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Domžale

    Hišna preiskava: na območju Ihana zasegli več kot sto sadik konoplje

    38-letnega osumljenca so pridržali. Odkrili in zasegli so tudi opremo in pripomočke za gojenje konoplje in okoli dva kilograma posušenih rastlinskih delcev.
    19. 4. 2026 | 10:35
    Preberite več
