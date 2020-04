Košarka se ni ustavila le zame, ustavila se je za vse

V zadnjih tednih so se številni slovenski državljani v domovino vrnili s pomočjo ministrstva za zunanje zadeve, številni so morali tudi v karanteno, ker so prišli z rizičnih območij. Med njimi je bil tudi 30-letni Zoran Dragić, slovenski košarkarski reprezentant, najbolj znani obraz med tistimi, ki so jih po vrnitvi iz Španije osamili v velenjskem hotelu Paka. Dragić se je iz Vitorie prek Madrida vrnil, da bi bil čim prej spet z družino, ženo Svetlano, štiriletnim Markom in še ne dveletno Ano. Pa je le zamenjal špansko karanteno s slovensko, ki se je včeraj vendarle končala. Sprva niste mogli skrivati, da vam nadaljevanje ...