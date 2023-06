Kot najstnica kraljica, v štiridesetih superjunakinja

V nadaljevanju preberite:

Natalie Portman, oskarjevki in imetnici dveh zlatih globusov, ki je na Harvardu doštudirala psihologijo, režiserji namenjajo glavne vloge tudi v najbolj priljubljenih filmskih uspešnicah in franšizah, kot sta Vojna zvezd in Marvelov filmski svet. Sodi namreč med zvezdnice, ki industriji šovbiznisa prinašajo največ dobička, četudi so njeno prvo filmsko vlogo kritiki popljuvali.