Kralj bi rad preporodil reprezentanco

Po tragični smrti trenerja romunske nogometne reprezentance Mircee Lucescuja, ki je v začetku meseca v 81. letu umrl zaradi srčnega napada, je tamkajšnja nogometna zveza pred dnevi naznanila, da ima zanj odmevno zamenjavo. Na klop se vrača Gheorghe Hagi, največje ime romunskega nogometa in eden izmed najboljših nogometašev osemdesetih let prejšnjega stoletja, ki se ga je prijel vzdevek Kralj.

Enainšestdesetletni trener je bil izjemen nogometaš, v reprezentančnem dresu je zbral 124 nastopov in dosegel 35 zadetkov, v osemdesetih letih pa je bil »Maradona s Karpatov« eden izmed najboljših nogometašev na stari celini.