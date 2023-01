V nadaljevanju preberite:

Čeprav je živel v času, ko so bili filmski igralci in igralke tako rekoč last studiev, ki so odločali o vsem, od imena naprej, je bilo že njegovo pravo ime dovolj kul, da mu ga niso spremenili. Ni bilo potrebe, tudi s pravim imenom je postal Kralj. Ta vzdevek sicer dobi marsikdo, poznamo na primer kralja popa, pa rock'n'rolla. Ampak samo eden je bil The King of Holly­wood, kralj Hollywooda. To je bil Clark Gable.