Kraljevsko odprtje smučarske sezone

Ko smo se na zgodnje sobotno jutro iz meglene Ljubljane podali proti avstrijski meji, se nam še sanjalo ni, da sta pred nami čudovita smučarska dneva. Na oni strani Karavank, v dobri dve uri vožnje oddaljenem Obertauernu, je bilo vse nared za začetek smučarske sezone, z brezhibnim vremenom vred, ki je za ta letni čas, ko so vajeni obilnih pošiljk snega, res velika sreča.

Ker v tem obdobju leta pogosto sneži, je res že skoraj čudež, kakšno srečo imate z vremenom,« nam je razmere v visokogorskem smučarskem središču, dobro znanem tudi slovenskim ljubiteljem belih strmin, opisal Mario Siedler, direktor tamkajšnje turistične organizacije. Približno meter naravnega snega je naneslo do sredine decembra, ves čas pa so za primerno snežno odejo na sto kilometrih smučarskih prog, ki se razprostirajo na nadmorski višini od 1630 do 2313 metrov, skrbeli tudi snežni topovi. Približno 61 kilometrov prog je lahkih (modre proge), 35 kilometrov srednje zahtevnih (rdeče) in štiri kilometre zahtevnih smučarskih prog (črne). Kraj obkroža 26 žičniških naprav.