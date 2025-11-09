Kraljičin najljubši sin izgnan v kraljevo Sibirijo

V članku preberite:

V zgodovini britanske kraljeve družine je (bilo) več črnih ovc, a takšnega prostega pada, kot ga doživlja mlajši brat kralja Karla III., do pred kratkim princ Andrew, še ni bilo. Tako pokojna kraljica Elizabeta II. kot sedanji kralj sta mu dolgo gledala skozi prste, tudi pri sumih spolnih zlorab, minuli teden pa je kralj odločil, da ga je treba poslati čim dlje stran od dvora in oči javnosti. Petinšestdesetletni Andrew ni več princ, ampak izobčenec.