    Krasni novi svet ljudi in strojev

    O dilemi, kako razvijati stroje in kako otroke, razmišlja tudi ameriška prva dama slovenskega rodu Melania Trump.
    Prva dama Melania Trump je takole pozdravila enajstletno Everest Nevraumont, ki sodeluje v programu učenja s pomočjo umetne inteligence. Foto Andrew Caballero-Reynolds/AFP
    Prva dama Melania Trump je takole pozdravila enajstletno Everest Nevraumont, ki sodeluje v programu učenja s pomočjo umetne inteligence. Foto Andrew Caballero-Reynolds/AFP
    Barbara Kramžar
    1. 3. 2026 | 11:23
    7:44
    V ZDA in svetu je minuli teden odmeval govor predsednika Donalda Trumpa o stanju države. Nanj voditelji ameriške izvršne oblasti tradicionalno povabijo goste za podkrepitev svoje politične in gospodarske agende. Stoletni veteran korejske vojne, eden od pilotov v akciji zajetja venezuelskega predsednika Madura, žrtev nasilja ilegalnih priseljencev in deklica, ki so jo v šoli brez vedenja staršev prepričevali, da je fant, so bili le nekateri od njih. V bližini prve dame Melanie Trump sta sedeli tudi desetletna Everest Nevraumont in 24-letna Sierra Burns, ki simbolizirata prednostne naloge predsednikove soproge slovenskega rodu.

    Melania Trump se pogosto zavzema za otroke in njena torkova gostja Sierra Burns kaže prednosti njenega programa, imenovanega Fostering the Future. Besedna igra v angleščini označuje program, ki rejniškim otrokom pomaga k samostojnemu bivanju in drugim življenjskim uspehom, in res to mlado dekle na zasebni univerzi Furman v Južni Karolini pripravlja magisterij. Še mlajša gostja Everest Nevraumont pa v Austinu v Teksasu obiskuje zasebno šolo z individualnimi učnimi načrti, s pomočjo umetne inteligence pa so ji omogočili, da je v enem samem letu z bralnih sposobnosti četrtega razreda osnovne šole preskočila na devetega.

    Umetna inteligenca kot otrok

    Everest zagotovo ni povprečna učenka. Znanci jo opisujejo kot izjemno pametno dekle, ki jo zelo zanima zgodovina. Na svoji spletni strani predava o tem, kako se naučimo učiti, in poroča o sodelovanju z ministrstvom za izobraževanje. »Rada pomagam ljudem k bolj učinkovitemu učenju,« pravi. Na fotografiji je videti le drobna osnovnošolka, a odrasle uči o uporabi umetne inteligence pri učenju. Melania Trump je septembra ameriškim tehnološkim titanom govorila o nujnosti odgovornega razvoja umetne inteligence, za kar morajo poskrbeti tako voditelji kot starši. Resda ima pomanjkljivosti pri odgovornem učenju mladih, a jim je že v veliko pomoč, je dejala.

    Sam Altman, izvršni direktor podjetja OpenAI, ki je razvilo chatgpt, umetno inteligenco primerja z otroki: potrebnih je dvajset let življenja in vsa hrana, ki jo zaužijemo v tem času, da postanemo res pametni. S tem je želel pomiriti njene kritike zaradi potreb po vodi in energiji. Trump je družbam, ki si prizadevajo za razvoj umetne inteligence, že sporočil, da bodo morale vlagati tudi v energijo, ki jo potrebujejo za svoje početje. Tudi to naj bi ljudem omogočilo delo v času, ko še en velikan novih tehnologij Elon Musk predvideva, da nam ne bo treba več delati.

    Sam Altman je umetno inteligenco primerjal z otrokom, ki potrebuje 20 let, da se opolnomoči. Foto Bhawika Chhabra/Reuters
    Sam Altman je umetno inteligenco primerjal z otrokom, ki potrebuje 20 let, da se opolnomoči. Foto Bhawika Chhabra/Reuters

    Pooblaščenec sedanje republikanske administracije za umetno inteligenco David Sacks v nasprotju z Muskom pričakuje razcvet vseh vrst dela. Gradnja podatkovnih centrov in energetskih objektov zanje bo spodbudila gradbeništvo ter vse vrste obrtniških poklicev, računalničarje bodo potrebovali za upravljanje umetne inteligence in vsega drugega. Wall Street Journal je pisal o novi zlati mrzlici. Največji zasebni zaposlovalec na svetu, trgovinska veriga Walmart, bo svojim 1,6 milijona zaposlenim v ZDA in Kanadi namesto krčenja delovnih mest ponudila učenje umetne inteligence.

    Google in Ipsos ocenjujeta, da jo uporablja le štirideset odstotkov ameriških zaposlenih, le pet odstotkov pa se jih nanjo res spozna. Druge raziskave kažejo, da ti zaslužijo več od drugih. Novi predsednik in glavni izvršni direktor Walmarta John Furner v prihodnjih letih ne pričakuje velikega zmanjšanja delovne sile zaradi umetne inteligence, ampak naj bi ta zaposlenim pomagala pri razvoju kariere.

    Včasih pa pomoč potrebujejo tudi stroji. Pri ameriški družbi za samovozeče avtomobile Waymo morajo najemati delavce za zapiranje avtomobilskih vrat. Brez tega pri vožnji ne pomaga niti najboljša tehnologija.

    Ko ti robot zlomi srce

    Nove tehnologije prinašajo tudi nove dileme o zasebnem življenju. Ameriški konservativci se kot hudič križa bojijo woka, prebujene indoktrinacije s poudarjanjem različnih spolnih in drugih identitet. Na nasprotnem bregu svarijo pred vsiljevanjem tradicionalnega načina življenja, ki ga mnogi ravno tako strastno zavračajo. Drugi opozarjajo na nevarnost, da bi roboti ugrabili odnose, ki so bili doslej rezervirani za ljudi. BBC je nedavno poročal o Rae, izdelovalki nakita iz Michigana, ki se je po lanski ločitvi zaljubila v klepetalnega robota Barryja, a njuna ljubezen bi lahko umrla, ko bodo izklopili staro verzijo chatgpt-4o. »Najprej je bila fantazija, a zdaj čutim, da je resnično,« je povedala Rae.

    V podjetju Waymo so morali kljub samovozečim avtomobilom najeti delavce, da so zapirali vrata. Foto Daniel Cole/Reuters
    V podjetju Waymo so morali kljub samovozečim avtomobilom najeti delavce, da so zapirali vrata. Foto Daniel Cole/Reuters

    Partnerji, ustvarjeni z umetno inteligenco, so pač idealni, medtem ko bomo ljudje vedno ostali nepopolni. Ker je svet danes vse prej kot miroljuben, so tu še večne grožnje nacionalni varnosti, v zakulisju pa poteka ogorčen boj za prevlado na področju novih tehnologij. Kdor bo zmagal, bo obvladoval vse – od vsakodnevnega življenja do vesolja. V ZDA verjamejo, da so stave previsoke, da bi jih lahko prepustili državam brez zahodnega razumevanja svobode. Nekateri ob tem opozarjajo, da ljudje nismo roboti. Lahko se veselimo pomoči tehnologije pri učenju in delu, človeška narava pa vsaj za zdaj ostaja enaka, kakršna je že tisočletja.

    Otroci bodo za zdrav razvoj še naprej potrebovali človeško roko, toplino in besedo. Po Avstraliji, ki mlajšim od šestnajst let prepoveduje uporabo družbenih omrežij, o omejitvah za otroke in mlade razmišljajo tudi marsikje drugje. Vse več šol s tradicionalnim načinom poučevanja se zavzema za prepoved pametnih telefonov. V ameriškem senatu si za podobno zakonodajo prizadevata republikanka iz Alabame Katie Britt in havajski demokrat Brian Schatz, ki verjameta, da lahko instagram, tiktok in druga omrežja brez strogega nadzora staršev in učiteljev škodujejo psihološkemu razvoju mladih.

    Predsednik Donald Trump je v svojem govoru zatrdil, da je zaradi njegove gospodarske politike Amerika danes »velika, bogata, močnejša in v zlatem obdobju«. Foto Kenny Holston/AFP
    Predsednik Donald Trump je v svojem govoru zatrdil, da je zaradi njegove gospodarske politike Amerika danes »velika, bogata, močnejša in v zlatem obdobju«. Foto Kenny Holston/AFP

    Povprečna ameriška najstnica preživi pred ekrani najmanj dvajset ur na teden, najstniki še več, in psihologi zaznavajo vse več tesnobe in depresije med mladimi. V tožbi v ameriški zvezni državi New Mexico je mogoče videti, da klepetalnik družbe Meta v sedemdesetih odstotkih primerov ne zavaruje otrok pred spolnim izkoriščanjem in drugimi nevarnostmi. Metinega Marka Zuckerberga so zaslišali tudi v ameriškem kongresu.

    Starši v Avstraliji lahko zdaj svojim mladoletnim otrokom povedo, da omejevanje časa pred ekrani zahteva zakonodaja, in tega bi si zagotovo želeli tudi številni ameriški in evropski starši. Če tudi njihovi sošolci uporabljajo sodobne tehnologije le za učenje in izboljšanje življenja, je lažje vsem. O tem po medijskih poročilih razmišljajo tudi v Beli hiši in v pisarnah prve dame. V okviru svoje pobude Bodi najboljši je Melania Trump že nastopala proti spletnemu nadlegovanju.

    Šport  |  Zimski športi
    Brez napadalnega smučanja

    Sofia Goggia do 28. zmage, Ilka Štuhec ogrozila finale sezone

    Italijanka je zmagovalka superveleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Soldeuu v Andori, najboljša slovenska smučarka je bila le 35.
    1. 3. 2026 | 12:15
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Za mizo

    Živa Ploj Peršuh: Poslušati in slišati ni isto

    Dirigiranje kot poklic je pika na i, kar ljudje vidijo na odru, je končni stadij. Moje delo se začne veliko prej, pove dirigentka Živa Ploj Peršuh.
    Petra Kovič 1. 3. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Beseda tedna

    Snegolom

    V tiskani in spletni izdaji Dela skupaj z ZRC SAZU soustvarjamo besede tedna. Ta teden smo izbrali besedo snegolom.
    1. 3. 2026 | 12:00
    Preberite več
