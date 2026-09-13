Kremelj in Trumpova administracija naklonjena vzponu AfD

Redko se zgodi, da bi nemške deželne volitve spremljali po vsem svetu. Toda ogromno povečanje podpore stranki Alternativa za Nemčijo (AfD) na nedeljskih volitvah v Saški - Anhaltu je resnično dogodek svetovnega pomena. Tamkajšnjo vejo AfD so nemške notranje obveščevalne službe označile za desno ekstremistično, nekateri člani stranke koketirajo z nacistično ikonografijo in gesli, kljub temu pa sta vladi Rusije in ZDA – držav, ki sta zelo ponosni na svojo vlogo pri porazu nacizma – z njenim vzponom zadovoljni.