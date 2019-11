FOTO:Kreslin, Lovšin & Predin: Rojeni smo za tisti dve uri na odru

Po abecedi: Kreslinov Vlado, Lovšinov Pero, Predinov Zoran. Vsi krepkih šestih križev na ramah, eden v davnini učitelj nemščine, drugi nočni čuvaj, tretji novinar. Danes temnih, sivih ali brez las, a s srci in obnašanjem najstnikov. Vsak s svojo glasbeno potjo, ki so se nemalokrat križale. Ob prelomu stoletja so z nogometno himno Slovenija gre naprej dvignili ves narod, za 9. maja 2020 pa v ljubljanskih Stožicah napovedujejo dan zmage – koncert, namenjen vsem, ki so pripravljeni zmagovati, premagovati težave, se boriti in kot eno čutiti. In v srcu dobro misliti. Ker koncert je kot tekma, sodobna maša, opij, ekstaza, ne glede ...