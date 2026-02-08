Briljantna kriminalka, po kateri boste mirno spali

Od tega tedna si bomo lahko na nacionalki ogledali XXV. sezono znamenite filmske serije o umorih v idiličnih vasicah in izvedeli, kdo jih je zagrešil.

Natančnega števila umrlih v znameniti britanski kriminalistični seriji filmov ni lahko določiti. Vsekakor se v vsaki epizodi zgodita vsaj dva umora. Ker angleščina ne pozna dvojine, se morata zgoditi vsaj dva, da gre lahko za umore (murders). Vendar so jih do zdaj našteli približno 400, še nekaj ducatov smrti, ki niso bili umori, ter kakšnih 250 poskusov umorov in samomorov. Vsekakor imata oba policijska inšpektorja Barnabyja, najprej Tom in potem njegov bratranec John, ki jih od leta 1997 raziskujeta, obilo dela.Veliko več kot katerikoli policist na Otoku, saj v celotnem Združenem kraljestvu naštejejo povprečno dobrih 600 umorov na leto. V soboto zvečer so na Televiziji Slovenija predvajali 141. del, skupaj s pilotom pa 142. del in hkrati prvi del XXV. sezone Umorov na podeželju ...