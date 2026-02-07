Kristijan Musek Lešnik: Smo med peščico najbolj privilegiranih, a še kar jamramo

»Pogosto govorimo o tem, kako si želimo, da bi bilo nekoč nekaj drugače. Danes si tukaj, danes imaš čas za to, danes lahko narediš nekaj za sebe,« nas v svoji novi knjigi Majhni koraki za lepše dni, Priročnik za preživetje z nasmehom in ščepcem hvaležnosti spodbuja izkušeni psiholog Kristijan Musek Lešnik, eden od pionirjev pozitivne psihologije pri nas. Ta ni čarobna palčka, opozarja, vendar ima orodja, ki ljudem pomagajo prebroditi težke preizkušnje.

Optimizma ni nikoli preveč, sploh v teh nenavadnih časih, ko opazno izginjata spoštovanje in empatija, v svetu pa nekateri brezsramno razkazujejo svojo moč. So vas morda tudi zunanje okoliščine spodbudile k pisanju nove knjige?

Niti ne. Bolj gre za to, da sem pred časom spisal knjigo o tem, kako bi lahko pozitivno psihologijo bolj integrirali v vrtce in šole, nato pa smo z založbo presodili, da bi bila tema lahko zanimiva za širši krog.

Mislim, da je v časih, ki so kao­tični in nepredvidljivi, dobro govoriti tudi o prijetnih stvareh. Vedno znova ugotavljamo, kako s hitrim tempom tečemo skozi življenje in si ne vzamemo dovolj časa za sebe, za pomembne ljudi in stvari v našem življenju in za usmerjanje pozornosti na dobro okrog nas. Žal nas je evolucija naravnala tako, da pritegne predvsem tisto, kar vznemirja. Zdaj bom malo okrcal tudi medije. Informacije, ki prihajajo do nas, so povezane predvsem s slabim, vojnami, kriminalom in izrednimi stanji, kar ustvarja občutek neprestane krize. Tudi mene vprašajo za komentar le takrat, kadar se zgodi kaj tako groznega, kot je bilo streljanje na šoli v Gradcu. Prav zato zadnji dve leti ne hodim več na televizijo ali radio in vsakič znova rečem, pokličite me raje za dobre zgodbe.

Odnose z najbližjimi vse prevečkrat razumemo kot samoumevne. Hkrati je zelo neprijetno ozavestiti misel, da nekoga, ki je danes z nami, mogoče kmalu ne bo več, razmišlja. FOTO: Blaž Samec

Še nekaj me je spodbudilo k pisanju. Pri psihologiji me je ved­no žulilo, da se veliko ukvarja z vsem, kar gre pri človeku lahko narobe, dosti manj pa z bolj prijetnimi platmi življenja. Kot bi se medicina ukvarjala samo s kurativo, ne pa s preventivo. Zadnjih 20 let se ravno zaradi pozitivne psihologije več ukvarjamo s tem, kako krepiti človeka. Ampak obenem žal izraz pozitivna psihologija zlorabljajo nekateri guruji, gibanja in potrošniško pehanje za srečo. Psihologi zelo dobro vemo, da življenje ne more biti ena sama sreča, in nam ne pade na pamet obljubljati nenehno srečo. Življenje je pestro, sestavljeno iz vzponov in padcev, človek se ujezi, doživi izgube, frustracije, tesnobo in tako naprej. Zato se mi zdi pomembno sporočati, da pozitivna psihologija ni nobena čarobna palčka, da pa lahko z njeno pomočjo razvijemo zdrave mehanizme, ki ljudem pomagajo lažje prebroditi težke trenutke.

Ključno je zavedanje, da ima naše življenje smisel, je že davno ugotovil izjemni nevrolog in psihiater Viktor Frankl. Izvira iz ljubezni in povezanosti z drugimi, a mi že nekaj časa hodimo v napačno smer, izgubljamo povezanost in ob­čutek skupnosti. Kako vi danes vidite odnose med ljudmi, kaj se je spremenilo od časov, ko ste se začeli ukvarjati s psihologijo?

Pred časom sem na face­booku objavil članek o tem, kako sodoben človek v pehanju za material­nim in v navdušenju nad tehnologijo pozablja na sočloveka. Hecno pri tem je, da ga je napisal moj praded pred slabim stolet­jem. In smo še vedno ali pa že spet tam.

Če poskušam primerjati, se mi zdi, da smo v času, ko je bila moja generacija mlada, imeli vizije, kaj vse je mogoče narediti in spremeniti. Bili so prelomni časi, spremin­jal se je družbeni sistem in nastajala je nova država, odpirale nove možnosti. Danes pa se mi zdi, da mladi že vsaj desetletje poslušajo predvsem, kako se mož­nosti krčijo in v kako neprijazen svet odraščajo.

Ampak po drugi strani je njihov svet veliko večji, kot je bil naš. Študentom vedno povem, da so časi, ko smo študirali, da bomo vse življenje opravljali en poklic na enem mestu, za njih passé. Oni bodo menjali poklice in kariere, mnogi poklici, ki se nam zdijo samoumevni, bodo izginili. Jaz si želim, da bi knjigo, ki jo berem, prevedel človek in da je članek napisal človek, ne umetna inteligenca, ampak gremo pa naravnost v to smer.

Danes marsikdo občuti negotovost, strah, stisko. Starejši smo morda nekoliko bolj odporni, imamo bogate izkušnje in za sabo lep del življenja. Kako naj mladi najdejo smisel, ki je ključen za izpolnjeno življenje?

Evolucija nas je naravnala tako, da smo pozorni na potencialne nevarnosti. Naši predniki so morali bežati, če je nekaj zašumelo v grmovju. Zdaj je šumov, ki nas vznemirjajo, vse več. Čeprav je eksis­tencialnih groženj v resnici manj, je naš mehanizem za boj ali beg ves čas aktiven. Psihologi se sprašujemo, koliko je porast tesnobe in stisk v sodobnem svetu povezan ravno s tem, da je naš stresni odziv neprestano aktiviran.

Osebno se mi zdi ključen premik v glavi. Da se človek nauči zavestno usmerjati pozornost stran od stvari, ki ga vznemirjajo, proti tistim, ki ga pomirjajo.

Zato rad delam z učitelji in ravnatelji, saj človek v zgodnjih letih razvije življenjske navade in pogled na svet. Pomembno je, da mlade ljudi poleg matematike, zgodovine in drugih predmetov učimo tudi živeti. Otroci in mladi potrebujejo nekaj, kaj jih prizem­lji, umiri in naredi malo bolj odporne proti temu nenehnemu stresu. Pri tem se mi zdijo orodja iz nabora pozitivne psihologije izjemno koristna. Na primer usmerjanje pozornosti na pozitivne stvari. Pri Slovencih, ki nas tišči folklora jamranja, še toliko bolj. Od malega razvijamo vzorec, da gledamo k sosedu, kaj ima, česar mi nimamo, namesto da bi raje pozornost usmerili v to, kaj imamo. To je res neverjeten paradoks: smo med peščico najbolj privilegiranih ljudi na planetu, mi pa še kar jamramo.

V knjigi ste povezali več vidikov. Predstavljeni so temeljni predstavniki pozitivne psihologije, hkrati pa je tudi priročnik, ki človeka skozi vaje in razmislek vodi v boljše počutje. Kaj so temeljni prijemi, s katerimi lahko poskrbimo za to, da se bomo v svoji koži dobro počutili?

Z urednico sva veliko debatirala o tem, kakšna naj bo knjiga. Založba je hotela priročnik, jaz pa sem želel jasno poudariti, da gre za resno psihologijo in raziskave. Obenem sem hotel vključiti čim več zgodb, saj se bralec z njimi najlažje poisto­veti.

Prepričan je, da je hvaležnost zelo podcenjena veščina. FOTO: Blaž Samec

Predvsem pa sem hotel poudariti pomen odnosov, ker so ljudje, na katere se lahko obrnemo v težkih trenutkih in oni na nas, pomemben dejavnik našega duševnega zdravja. Kljub temu včasih z odnosi ravnamo zelo mačehovsko. Kolikokrat ravno na ljudi, ki so nam najbolj dragoceni, stresemo vse tisto, kar se nam čez dan nabere, ker so pač najbolj pri roki.

Na koncu knjige so napotki za čisto preproste stvari, za katere si lahko človek vzame čas tako rekoč vsak dan. Morda se pred spanjem spomni na lepo stvar, ki se mu je zgodila, in s tem lažje zaspi ter se bolj prijetno zbudi v nov dan. Ali pokliče koga, ki ga že dolgo ni slišal. Vsak lahko najde kaj zase. Meni, recimo, ogromno pomeni, da imava z ženo dva psa in se vsak dan sprehajava. Saj bi lahko tudi molčala, a se je veliko bolj prijetno pogovarjati.

Na smrtni postelji se menda nihče ne kesa zato, ker ni še več delal ali zgradil še ene hiše, ampak je večina obžalovanj povezanih z odnosi. Zakaj imamo takšne težave s prepoznavanjem in vlaganjem v tisto, kar v življenju edino zares šteje?

Zato, ker ljudi, ki so nam najbližje, in odnose z njimi vse prevečkrat razumemo kot samoumevne. Hkrati je zelo neprijetno ozavestiti misel, da nekoga, ki je danes z nami, mogoče kmalu ne bo več. Vsak dan imamo v glavi strašno dolg seznam opravil, ki nas čakajo. Nikoli ali pa zelo redko na tem seznamu piše, da si moramo za nekoga vzeti čas, iti z njim na kavo ...

Kadar v kakšni skupini razprav­ljamo o tem, kaj je najbolj pomembno v življenju, se takoj strin­jamo, da so to odnosi. A za dvoje si nekako ne znamo vzeti časa ali pa si ga vzamemo premalo: za ljudi okrog sebe in za samega sebe.

Tudi strast je pomembna, da živimo polno in izpolnjeno, a nekateri je nikoli ne odkrijejo.

Trdno verjamem, da je eden najpomembnejših izumov zadnjih stoletij javno šolstvo, ki otrokom ponuja možnosti za uresničitev potencialov ne glede na to, iz kakšnega okolja prihajajo. Ampak po drugi strani so šolska leta mnogokrat premalo izkoriščena priložnost, da bi mladim pomagali odkriti, kaj je njihova strast. Saj šola je zelo pomembna, ampak ukalupljanje … Vedno znova ponavljam, da se mi ne zdi najbolj pomembno, koliko otrok zna ob koncu šolanja, ampak predvsem, ali je v tem času odkril, kaj ga veseli, tisto, kar mu bo še naprej v izziv. Številni mladi znajo ob koncu osnovne ali srednje šole zelo jasno povedati, kaj se jim je zamerilo, s čim nikoli več nočejo imeti opravka. Ko vprašaš, kaj jih res veseli, pa ostanejo tiho.

Imel sem privilegij, da sem bil od mladih nog radoveden in so me pri tem spodbujali. Še danes me zanimajo številne stvari, hkrati pa vse prevečkrat vidim ljudi, ki ne poznajo svojih strasti ali pa si ne vzamejo časa zanje in zase. Strast je zelo pomembna in nikoli ni prepozno zanjo.

Zavestno si je treba reči, da kon­jički niso izgubljeni čas, da lahko, na primer, skočimo na Šmarno goro in stanovanje posesamo pozneje. Da si brez slabe vesti vzamemo čas zase, namesto da se nam kopičijo občutki krivde ravno pri stvareh, ki bi nam morale biti najbolj dragocene.

Pozitivno je prebrati, da so optimizem, vztrajnost in odpornost veščine, ki jih je mogoče sistematično krepiti in razvijati. Se tega dovolj zavedamo?

Marsičesa se lahko naučimo. Na fakulteti predavam predmet pozitivna psihologija in študenti občasno delajo vaje, s katerimi testiramo prav te preproste trike. Na primer napisati pismo hvalež­nosti. Ko se pozneje pogovarjamo o tem, ugotavljamo, da so nekateri pri približno dvajsetih letih sploh prvič razmišljali in ozavestili, komu so hvaležni in zakaj.

Včasih ne gre za velike spremembe. Dovolj so majhni koraki, mikro samoterapevtska dejanja, ki zahtevajo zelo malo energije in časa. In še nekaj bi rad omenil, kjer se včasih izgubljamo: pogosto govorimo o tem, kako si želimo, da bi bilo nekoč nekaj drugače. Danes si tukaj, danes imaš čas za to, danes lahko narediš nekaj zase. Zato sem v knjigi tudi zapisal nekatere preproste vaje, ki se začenjajo z vprašanjem: kaj lahko naredim že danes?

Zakaj je razmislek o hvaležnosti tako pomemben? Kaj se zgodi, ko ta občutja ozavestimo?

Hvaležnost je po mojem mnenju zelo podcenjena veščina. Američani so iz nje naredili praznik, Thanksgiving Day, ko se pogovarjajo o hvaležnosti, a je vse skupaj zbanalizirano, skomercializirano in razvrednoteno. Mi gremo v drugo skrajnost. Če naredimo nekaj dobrega ali opazimo nekaj pozitivnega, se vedemo, kot da je to nekaj samoumevnega.

Pomembno je, da mlade ljudi poleg matematike, zgodovine in drugih predmetov učimo tudi živeti. Otroci in mladi potrebujejo nekaj, kaj jih prizemlji, umiri in naredi malo bolj odporne proti temu nenehnemu stresu.

Pred leti sem doživel precej neprijetno prometno nesrečo in še mesece pozneje sem jo podoživljal. Sanjal sem o njej, a tudi v telesu sem doživljal vse takratne občutke. Veliko ljudi po slabem dogodku podobno podoživlja neprijetne občutke. Po drugi strani pozabljamo, da se nekaj podobnega v telesu dogaja tudi, ko se spomnimo prijetnih stvari. Ne gre samo za to, da se v mislih spom­nim nečesa prijetnega, ampak dejansko podoživljam tiste prijetne občutke, ki so se mi dogajali, ko sem bil z nekom, ko se mi je nekaj lepega zgodilo. Zato se mi zdi ta veščina tako pomembna.

Hvaležnost pa je pomembna tudi, ker je vezivo med ljudmi, ki nam pomaga poglabljati odnose. Neprijetni občutki so nalezljivi, prijetni pa tudi.

Ko vstopim v predavalnico, zadnjih 20 let študente vedno po­zdravim enako: Kako ste, sončki moji? Še danes srečujem študente izpred dvajsetih let in me pozdravijo z 'o, sonček'. To so te drobne nianse, navade, s katerimi lahko ogromno naredimo. Ampak ne pridejo same od sebe, treba jih je ozavestiti in se odločiti zanje.

Včasih ne gre za velike spremembe, pravi psiholog, ampak so za boljše počutje dovolj majhni koraki, mikro samoterapevtska dejanja, ki zahtevajo zelo malo energije in časa.

Lahko čakam, da se bo svet izboljšal, da ne bo več vojn, krivic in nepredvidljivih politikov. Ampak moje čakanje ne bo spremenilo ničesar. Jaz sem tisti, ki lahko nekaj naredim zase v svojem mikro­prostoru, jaz sem tisti, ki lahko nekomu drugemu izboljša dan, in če ga bom danes jaz polepšal nekomu, bo nekdo drug morda polepšal mojega, ko bom to najbolj potreboval.

Ne delam si iluzij, da bo zaradi ene knjige ali zaradi ene izrečene misli svet naenkrat lepši. A več ko o tem govorimo, več ko o tem poslušamo, bolj se oprime ljudi. Svet je res malo ponorel in mojim kolegom kliničnim psihologom ne bo zmanjkalo dela, ker je tesnobe, depresije, težav, stisk in tegob preprosto vedno več. Ampak nekaj malega lahko naredimo sami zase.

Še ena stvar se vedno bolj širi med nami – osamljenost. Japonci so menda ustvarili celo robota, ki naj bi tistim, ki nimajo nikogar, delal družbo. Je to res lahko rešitev?

V osamljenosti se sprožajo iste nevronske mreže kot pri teles­ni bolečini. Ni čudno, da je bila v nekaterih starih kulturah ena najstrožjih kazni, ki je lahko doletela človeka, izgon iz skupnosti. Zanimivo, da ste omenili Japonsko. Starši mojega bodočega zeta, ki je Japonec, delajo na področju oskrbe starejših. Pri njih je težava še večja kot pri nas, saj imajo še bolj starajočo se populacijo. Trdno verjamem, da nič ne more nadomestiti človeškega stika. Skrbijo me zgodbe o ljudeh, ki se v stiski zatekajo po pogovor k umetni inteligenci.

Mislim, da je skrajni čas, da se politika začne resno ukvarjati z vprašanjem, kam gre družbeni razvoj. Če sta danes velik problem duševnega zdravja anksioznost in depresivnost, se jima bo čez nekaj let zanesljivo pridružila osamljenost. In takrat odgovor ne bi smel biti več tehnologije namesto človeka, pač pa ravno nasprotno, več človeka.