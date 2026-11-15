Krivda človeka ohromi, odgovornost ga prebudi

Kanadski strokovnjak za javno zdravje Maximillian Seunik je izvršni direktor neprofitne organizacije Screwworm Free Future, ki si prizadeva izkoreniniti nevarno zajedavsko muho, katere ličinke se prehranjujejo z živim tkivom živali in lahko prizadenejo tudi ljudi. Poklicno je deloval na presečišču znanosti, zdravstvenih politik in financiranja inovacij ter sodeloval pri upravljanju stomilijonskega portfelja naložb v javno zdravje. Njegova zgodba sega onkraj boja proti boleznim, ki jim svet namenja premalo pozornosti. Njegov praded je bil vidna osebnost nacističnega gibanja na avstrijskem Koroškem, čeprav je družina izvirala iz Savinjske doline. Danes se Maximillian Seunik uči slovenščine, raziskuje družinsko zgodovino in podpira delo Peršmanovega muzeja. Spregovoril je o privilegijih, ...