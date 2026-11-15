  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Video
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Premium

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Tisk

    Podkasti

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Nedelo

    Krivda človeka ohromi, odgovornost ga prebudi

    Maximillian Seunik je deloval na presečišču znanosti, zdravstvenih politik in financiranja inovacij.
    Največja past je, da začneš verjeti lastni zgodbi o sebi, pravi Maximillian Seunik. FOTO: osebni arhiv
    Galerija
    Največja past je, da začneš verjeti lastni zgodbi o sebi, pravi Maximillian Seunik. FOTO: osebni arhiv
    Petra Kovič
    15. 11. 2026 | 12:00
    16:12
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    Kanadski strokovnjak za javno zdravje Maximillian Seunik je izvršni direktor neprofitne organizacije Screwworm Free Future, ki si prizadeva izkoreniniti nevarno zajedavsko muho, katere ličinke se prehranjujejo z živim tkivom živali in lahko prizadenejo tudi ljudi. Poklicno je deloval na presečišču znanosti, zdravstvenih politik in financiranja inovacij ter sodeloval pri upravljanju stomilijonskega portfelja naložb v javno zdravje. Njegova zgodba sega onkraj boja proti boleznim, ki jim svet namenja premalo pozornosti. Njegov praded je bil vidna osebnost nacističnega gibanja na avstrijskem Koroškem, čeprav je družina izvirala iz Savinjske doline. Danes se Maximillian Seunik uči slovenščine, raziskuje družinsko zgodovino in podpira delo Peršmanovega muzeja. Spregovoril je o privilegijih, ...

    Sorodni članki

    Premium
    Nedelo
    Za mizo

    Blaž Kurnik: Podnebna tveganja niso le okoljska tema

    Vremenski in podnebni ekstremi so v Evropski uniji v zadnjih desetletjih terjali na tisoče življenj in povzročili stotine milijard evrov gospodarskih izgub.
    Petra Kovič 11. 10. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Za mizo

    Radenko Mijatović: Vrhunskega športnika ne moreš ustvariti na silo

    S predsednikom NZS smo govorili o slovenskih talentih, njihovih starših, norih transferjih, nekdanji romantiki, predsedniku Uefe, nogometu kot industriji.
    Petra Kovič 24. 9. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Film & TV
    Vredno branja

    Kako odraščati v svetu, ki odraslim uhaja iz rok

    Svetovna premiera filma Gajin svet 3 na Sarajevskem filmskem festivalu ni le vrnitev ene najuspešnejših slovenskih mladinskih filmskih zgodb.
    Petra Kovič 28. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Jure Repanšek

    Bohinj ne potrebuje več gostov za vsako ceno

    Direktor skupine Alpinia Jure Repanšek je razmišljal o tem, kako Hotelu Bohinj dati značaj, kako nastaja ekipa in kaj Bohinj potrebuje v prihodnosti.
    Petra Kovič 26. 7. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    EU

    Evroposlanci pozvali k ukrepanju proti Sloveniji. Kaj piše v njihovem pismu?

    Predstavniki štirih političnih skupin opozarjajo, da bi predlog novele zakona o volilni in referendumski kampanji lahko utišal del slovenske civilne družbe.
    Jure Kosec 13. 11. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ministrstvo za notranje zadeve

    Takšnega preverjanja skupine državljanov v zgodovini Slovenije še ni bilo

    93 dvojnih državljanov so na podlagi sklepa vlade preiskovale Sova, OVS in policija. Pravni strokovnjak opozarja na diskriminacijo.
    Mirt Bezlaj 13. 11. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstveni inšpektorat

    Nov umik izdelka v Eurospinu

    Zdravstveni inšpektorat RS je v okviru uradnega nadzora ugotovil, da lahko krema povzroči alergijsko reakcijo.
    13. 11. 2026 | 15:27
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Cene energentov

    Neuradno: prihodnji teden še ena pocenitev goriva

    Cena za liter 95-oktanskega bencina naj od torka znašala 1,445 evra, dizla 1,80 evra, kurilnega olja pa 1,42 evra.
    14. 11. 2026 | 19:36
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Izdelek kupijo, preizkusijo, nato pa dobijo denar nazaj

    Oglaševanje ni več dovolj. Gregor Gorenc, direktor Product of the Year Adria, v podkastu Supermoč razkriva, kaj danes prepriča kupce.
    10. 11. 2026 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihranki na banki? Preverite, kje lahko dobite največ

    Večina ljudi se z denarjem največ ukvarja takrat, ko ga potrebuje za nakup stanovanja, prenovo doma, študij ali kakšno drugo pomembno življenjsko odločitev.
    Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Recept za kremasto sladico z legendarnimi napolitankami

    Hladnejši dnevi vabijo k razvajanjem, za katera poleti ni časa, zato sprejmimo jesen kot dobrodošel čas počitka in udobja, utrujenost pa kot znak za več oddiha.
    Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    V Ljubljano prihajajo filmske legende

    Umetniški mozaik slovenske prestolnice bo ob jubilejni, 10. izvedbi Zimskega festivala bogatejši za dva izjemna koncertna večera.
    Promo Delo 12. 11. 2026 | 08:47
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Video
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    10 let Delovih podjetniških zvezd

    Unichem: Od Vrhnike do Latinske Amerike in Afrike, zdaj pa še v Azijo

    V luči desetega izbora Delove podjetniške zvezde predstavljamo poslovno pot nekdanjih zmagovalcev. Leta 2025 je zvezda v kategoriji MSP postal Unichem.
    Marjana Kristan Fazarinc 14. 11. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniška zvezda 2018

    Polycom: Z največjim poslom v zgodovini vstopajo v novo poglavje

    Ob desetem izboru Delove podjetniške zvezde predstavljamo poslovno pot nekdanjih zmagovalcev. Leta 2018 je Delova zvezda postalo podjetje Polycom.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniška zvezda 2019

    Intra Lighting: Smo samozavestnejši pri inovacijah in pri pristopu do trga

    V luči desetega izbora Delove podjetniške zvezde predstavljamo poslovno pot nekdanjih zmagovalcev. Leta 2019 je Delova zvezda postalo podjetje Intra Lighting.
    Milka Bizovičar 12. 11. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Sposobnosti vodenja nimamo v krvi, ampak se je naučimo

    Simona Špilak, kadrovska strokovnjakinja, o slovenskih vodjih, ki da so strokovni in vizionarski, a premalo zaupajo svojim sodelavcem.
    Milka Bizovičar 12. 11. 2026 | 04:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Maximillian Seunikperšmanov muzejjavno zdravje

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Predsednica o interventnem zakonu: Nisem pristaš omnibus zakonov

    Kampanja pred referendumom o interventnem zakonu za razvoj Slovenije kaže na nižanje kulture dialoga v Sloveniji, je opozorila Pirc Musarjeva.
    15. 11. 2026 | 12:46
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Maximillian Seunik

    Krivda človeka ohromi, odgovornost ga prebudi

    Maximillian Seunik je deloval na presečišču znanosti, zdravstvenih politik in financiranja inovacij.
    Petra Kovič 15. 11. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Beseda tedna

    Znanost

    V tiskani in spletni izdaji Dela skupaj z ZRC SAZU soustvarjamo besede tedna. Ta teden smo izbrali besedo znanost.
    15. 11. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Navijači Lakers si lahko ob novici o Dončiću oddahnejo, Phoenix mora trepetati

    Lakers so v tej sezoni v veliki meri odvisni od naveze Dončić-Reaves, ki pa nocoj ne bo na voljo.
    15. 11. 2026 | 11:59
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski dirigent Tilen Draksler peti na mednarodnem tekmovanju na Bledu

    Po študiju klavirja v Ljubljani in Budimpešti se je Draksler izpopolnjeval v dirigiranju v Madridu. Sodeloval je že s številnimi domačimi in tujimi orkestri.
    15. 11. 2026 | 11:42
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Beseda tedna

    Znanost

    V tiskani in spletni izdaji Dela skupaj z ZRC SAZU soustvarjamo besede tedna. Ta teden smo izbrali besedo znanost.
    15. 11. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Navijači Lakers si lahko ob novici o Dončiću oddahnejo, Phoenix mora trepetati

    Lakers so v tej sezoni v veliki meri odvisni od naveze Dončić-Reaves, ki pa nocoj ne bo na voljo.
    15. 11. 2026 | 11:59
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski dirigent Tilen Draksler peti na mednarodnem tekmovanju na Bledu

    Po študiju klavirja v Ljubljani in Budimpešti se je Draksler izpopolnjeval v dirigiranju v Madridu. Sodeloval je že s številnimi domačimi in tujimi orkestri.
    15. 11. 2026 | 11:42
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Dom kot iz revije, v njem pa ne bi želeli živeti

    Lepo opremljeno stanovanje, udoben kavč, mehka svetloba in prijetna temperatura so stvari, na katere pomislimo ob besedi dom, manjka pa ključna sestavina.
    9. 11. 2026 | 14:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    Vredno branja

    Kaj išče hrvaško energetsko podjetje v Kazahstanu?

    Energija je eden ključnih dejavnikov stabilnosti in samostojnosti držav, trenutne geopolitične razmere pa poudarjajo pomen energetske varnosti v Evropi.
    Promo Delo 13. 11. 2026 | 08:51
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Hrvaški velikan uvaja virtualne kartice

    Hrvaški finteh s skoraj dvema milijonoma uporabnikov uvaja brezplačne virtualne kartice Mastercard in razvija aplikacijo za plačila in upravljanje financ.
    Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kaj vprašati ponudnika oblaka, preden mu zaupate poslovne podatke?

    Pri izbiri oblaka ni dovolj vprašati, koliko prostora dobimo in koliko bo storitev stala.
    Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    TRADICIJA

    Slovensko podjetje osvaja Evropo. Zdaj je na vrsti Španija

    Perutnina Ptuj je lani praznovala 120 let poslovanja. Jubilej je prišel v obdobju pomembne poslovne preobrazbe.
    Promo Delo 12. 11. 2026 | 09:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Raki prebavil: bolezni, pri katerih je pomembno, da pravočasno spregovorimo

    Raki prebavil so pomemben del bremena raka tako v Sloveniji kot v Evropi.
    Promo Delo 11. 11. 2026 | 11:14
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Baterija, ki ve, kdaj je elektrika najdražja

    Sistem družbe ENNA Next samodejno spremlja delovanje sončnih elektrarn in porabo v realnem času.
    Promo Delo 12. 11. 2026 | 09:33
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    Vredno branja

    Bomo imeli čez 15 let dovolj elektrike za vse?

    Vse večja poraba električne energije bo v prihodnjih desetletjih zahtevala, da se elektroenergetski sistem prilagodi spreminjajočim se razmeram.
    Promo Delo 29. 10. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine imate danes, na pregled pa morate čakati pol leta?

    Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
    Promo Delo 4. 11. 2026 | 13:41
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    Vredno branja

    Združili moči s prvakom med pijačami

    Povezovanje poslovanja na dveh sosednjih trgih, nova partnerstva in naložbe v učinkovitost odpirajo prostor za nadaljnjo rast.
    Promo Delo 10. 11. 2026 | 07:43
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo