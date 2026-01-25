Globalna mreža diktatorjev, ki je Zahod dolgo ni hotel videti

Teza, da obstaja globalno omrežje diktatorjev s skupnimi interesi, ne pa tudi s skupno ideologijo, je skrajno srhljiva, vendar je hkrati tako eksotična, da se zdi marsikomu neverjetna. A prav o tem slavna ameriška novinarka in zgodovinarka, Pulitzerjeva nagrajenka Anne Applebaum, piše v knjigi Avtokracija, d. d. Prvič je izšla poleti 2024, pred kratkim pa smo jo z novim predgovorom avtorice dobili tudi v slovenščini. V prevodu Urbana Tarmana sta jo izdali Mladinska knjiga in Založba Univerze v Ljubljani, Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Kot ponazoritev svoje teze Anne Applebaum ponuja dogajanje jeseni 2023. Minevalo je dobro leto in pol od začetka odkrite invazije Rusije na Ukrajino, ko se je začela predvsem po spletu razširjati zgodba ruskih in kitajskih medijev o tem, da so na Zahodu vse bolj utrujeni od Ukrajine in da navadni ljudje hočejo, da bi se vojna čim prej končala, ne glede na izid.