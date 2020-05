V ponedeljek so se spet odprla vrata slovenskih vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Prvih za vse, drugih za prve tri razrede in od prihodnjega ponedeljka za devete razrede, tretjih samo za dijake zaključnih letnikov. O tem, kako je potekala koronašola, kakšne posledica je in bo prinesla in kako se končuje, so spregovorili ministrica za šolstvo, znana intelektualka, profesor razvojne psihologije in učitelj športne vzgoje na srednji šoli. Ministrico za izobraževanje, znanost in šport Simono Kus­tec smo vprašali, zakaj so se kljub pomislekom stroke odločili, da odprejo vrtce in (delno) šole. Odgovarja, da »v primeru ...