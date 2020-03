FOTO:»Kuhanje je svoboda!«

Foto Wonge Bergmann/Aqua

Kuhar brez restavracije

Zgodbe na krožniku

Staro na nov način

Časi se spreminjajo: Wolfsburg je bil nekdaj industrijsko mesto, mesto za delavce, ki so v tovarni Volkswagen najprej izdelovali znamenitega hrošča, pozneje golfa, in na prvi pogled ni bilo tam nobene potrebe po vrhunski restavraciji.Ko je avtomobilska tovarna odprla avtomobilsko mesto muzej in so vzniknili še paviljoni prestižnih znamk Bugatti, Lamborghini, Porsche in drugih, se je zdelo logično imeti tudi zelo dober hotel z zelo dobro restavracijo. Dobili so ga: ime petzvezdičnega hotela Ritz-Carlton kar kliče po skrajnem luksuzu in prefinjenosti, najbolj »nobel« restavracija v njem, Aqua, pa ni nič manj prestižna, več kot desetletje ima tri Michelinove zvezdice. Prikuhal jih je, drugo za drugo, chefKo je Elverfeld slišal, da bodo v Wolfsburgu leta 2000 odprli prvi nemški Ritz-Carlton, se je po treh letih, ko se je učil slaščičarstva, dve leti pa kuhanja, preprosto prijavil. Hotelska veriga ga je sprejela brez oklevanja, veliko je štelo, da je imel za sabo že precej izkušenj, kot sous-chef je kuhal v restavraciji Hessler v Maintal-Dörnigheimu, v restavraciji Dieter Müller hotela Lerbach v Bergisch Gladbachu pa v geisenheimski restavracijiin restavraciji Humperdinck v Frankfurtu, za nekaj časa ga je odneslo tudi na Kreto, v La Bouillabais­se hotela Minos Beach, kot nekakšen trajni vpliv sta v njegovem kuhanju ostali tudi potovanji v Tokio in Kjoto.Med kuharji, ki so najbolj vplivali na njegov pogled na hrano in kuhanje, največkrat omenja tri nemške chefe, Bieslerja, pri katerem se je izpopolnil v klasični francoski in nemški kuhinji,inV Ritz-Carlton je Elverfeld prišel z diplomama poklicne hotelske šole iz Heidelberga, ker pa hotelska veriga v Nemčiji še ni imela dokončanega hotela, ko jim je poslal svojo prijavo, so ga najprej poslali v restavracijo La Baie v hotelu Ritz-Carlton v Dubaju, po dveh letih pa je vendar prišel v wolfsburški hotel za glavnega kuharja.Tam ni izgubljal časa: vsega sedemnajst mesecev po odprtju so Michelinovi ocenjevalci leta 2002 Aqui dodelili prvo zvezdico, čez štiri leta je sledila druga, leta 2009 pa so restavraciji kot prvi na nemškem severu podelili še tretjo; tri zvezdice ima Aqua še danes, v vodniku Gault Millau pa 19,5 točke.Michelinovi ocenjevalci hvalijo njegov prepoznavni slog, elegantne in domiselne jedi, za katere črpa zamisli tako iz lokalne tradicije (temu pravi spomin) kot mednarodne kuhinje (izkušnje, ki jih je dobil na potovanjih), narejene so z jasnostjo, natančnostjo in vrhunskimi sezonskimi sestavinami, predvsem pa, pravi chef, morajo gostu kljub navidezni prepro­stosti pripovedovati zgodbo.Elverfeld ima mrežo svojih stalnih lokalnih in drugih nemških in evropskih dobaviteljev, tak pristop je doživel že v restavraciji Dietra Bieslerja: »V kuhinji smo bili samo trije kuharji, kuhali smo strogo po nemških regio­nalnih receptih, imeli pa smo svoje dobavitelje, nabiralce gob, zelišč, ribiče … Spominjam se golažev z belim vinom, različnih vrst lokalnih rib, predvsem pa kuhanja v klasičnem slogu.«Tudi zdaj, pravi Elverfeld, ni bistveno drugače, zmeraj gre za prepletanje starega z novim, preprostega in prefin­jenega, pogled iz njegove restavracije zapolnjujejo trije stari opečnati dimniki Volkswagnove tovarne na eni strani in sodobna arhitektura na drugi: »To isto počnem v svojem kuhanju, osnova je klasično kuhanje, zmeraj pa ga dopolnim in izpopolnim s sodobnimi pristopi.«Nekateri mediji so njegov slog po­imenovali kar nova nemška kuhinja, češ da sodi med sodobne nemške kuharje tako imenovane druge generacije, ki so se znali kreativno znebiti preveč togih francoskih vplivov in se zmogli posvetiti prenovitvi oziroma posodobitvi nemške kulinarične tradicije.V restavraciji Aqua je Elverfeld tako začel s klasičnimi nemškimi recepti, ki jih je domiselno razgradil in sestavil na novo, to pa je komentiral s preprosto ugotovitvijo: »Kuhanje je svoboda!« O svoji »filozofiji« je nekaj več povedal in pokazal tudi v knjigi iz leta 2011, v kateri je bil več kot jasen: »Cilj je treba doseči s prizadevnostjo in ljubeznijo do detajlov.«