Kratka era Keira Starmerja

Združeno kraljestvo je v permanentni politični krizi, vedno večjo drobitev dvostrankarskega sistema pa je v zadnjem desetletju še pospešil odhod države iz EU.

Osebje kabineta britanskega premiera na Downing Streetu 10 v Londonu je leta 2011 posvojilo mačka iz zavetišča, da bi imeli trije majhni otroci takratnega premiera Davida Camerona hišnega ljubljenca. Verjetno si ni nihče mislil, da bo Larry, danes javni uslužbenec z uradnim nazivom vrhovni lovilec miši v kabinetu, preživel mandat Camerona in petih njegovih naslednikov na čelu vlade Velike Britanije. Tako bo Andy Burnham, ki se bo na politično najvišji britanski naslov, če ne bo kakšnega res velikega presenečenja, priselil ta mesec, že sedmi Larryjev šef. Dejansko je za Združeno kraljestvo nekoč nepredstavljiva nestabilnost še večja. Burnham bo namreč sedmi premier samo v zadnjem desetletju. Maček Larry, javni uslužbenec z uradnim nazivom vrhovni lovilec miši v kabinetu, bo na Downing ...