Lado Bizovičar: Sem kot stari bidermajer v minimalistično opremljenem stanovanju

Nazadnje, ko sva se pogovarjala, je ravno dobil prvega otroka. Zdaj ima dva, nedavno se je celo poročil, izkušnje družinskega človeka pa je pretopil v predstavo z izredno samozavestnim naslovom Jaz sem najboljši foter na svetu.

Od začetka novembra bo s štirimi sotrpini (eden od njih sploh nima otrok, a je daleč najbolj pameten) razgrinjal očetovske tegobe in male zmage. In ne samo to, fotrom, pa tudi dedkom, stricem in preostalemu sorodstvu, ponuja tudi istoimenski družinski komplet z 28 misijami, ki se jih lahko lotite skupaj s potomci.