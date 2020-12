Lado Bizovičar: V prihodnost je bolje gledati kot optimist

Lado Bizovičar je v življenju počel že marsikaj in zasedlo bi preveč prostora, če bi našteli vse. Vsekakor pa je človek odra, odrska žival. In tem leto 2020 ni naklo­­n­­­­­jeno. Marsikdo bi na domačem kavču čakal na boljše čase, a ne Lado. Sodelavcem in kolegom je tako že od pomladi težil, kako bi vendarle izpeljali predstavo v živo, kljub temu da so bila vrata gledališč takrat in so zdaj spet zaprta. Združil je moči z Janezom Hočevarjem - Rifletom in Goranom Hrvaćaninom in s pomočjo sodelavcev so našli način, kako priti kar v vašo dnevno sobo, vsem vladnim ukrepom navkljub. Če ste po malem siti svojih domačih ali pa bi se z njimi preprosto radi od srca smejali, so tu trije mušketirji, kot pravi Lado, z najboljšo, pravzaprav, edino novo komedijo ta hip. Prihajajo Optimisti!