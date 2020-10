Lara in Boštjan Romih: Pisarna je tudi brlog za psičko

Sprva soba za goste

Posebna odlika je panoramska stena, skozi katero se v vseh letnih časih odpira pogled na njihovo češnjo. Prostor med drugim popestrijo tudi glasbila, brenkala in klavir. FOTO: osebni arhiv

Težko ga je zacementirati

Brlog za psičko Qi

V pisarni ima brlog še ena nepogrešljiva družabnica – prisrčna psička Qi. FOTO: osebni arhiv

V čudoviti, pretežno zastekljeni svetli hiši, kjer živita s sinom, hčerkama, dvema mačkama in po novem tudi psičko, je delovni prostor priljubljenega televizijskega voditelja in arhitektke hkrati odlična postojanka za konstruktivne partnerske pogovore in utrjevanje ljubezni.Boštjan na TV Slovenija vodi oddajo Ambienti, kjer si lahko pasemo oči na najbolj domiselnih domovih, in večji del njegovega pisarniškega dela zajema pripravo na snemanje. Lara dela projektno, večinoma enodružinske hiše – zasnovala je tudi njihovo družinsko –, malo manj pa poslovne prostore, prenove, mansarde.Čeprav je narava dela dolgoletnih zakoncev Romih različna, ju zadnja leta vodi podobna rdeča nit, lepota in kakovost bivanja.»Jaz sem voditelj, ona je arhitektka. Sam znam določeno zadevo pokomentirati, opisati, napisati napoved za zanimiv objekt, Lara zna pa tega ustvariti,« s svojim značilnim nasmehom pove Boštjan.Všeč mu je, da deloma ustvarjata na enakem področju, ko poskrbita, da do ljudi pridejo tako koristne informacije kot konkretne rešitve: »Hvala bogu, da je tako; prvič, odkar sva skupaj, imava tudi v poslu neko stično točko. To pomeni, da so mi njena vzgoja, dresura in dobri primeri izvedb projektov pomagali, da sem v oddaji še bolj suveren, kot bi bil sicer.«Prostor, v katerem imata vsak svojo mizo, stol in računalnik, ni bil od samega začetka delovni kotiček. »Potem ko smo se vselili v to novo hišo, je bila soba namen­jena prenočitvi gostov. Za opravljanje službe jo uporabljava zadnjih deset let. Pred petimi leti sva skupno pisarno osvežila z dodatnim otočkom med najinima mizama. Kadar se je treba o čem pogovoriti, to narediva tam. Ta del je uporaben tudi kot dodatna delovna postaja za mojo kolegico, ki pride včasih delat z nama.«V osrednji pisarni njunih poklicnih dejavnosti nista prav pogosto sočasno, pove Lara: »Obveznosti imava ob različnih urah. Čez dan moram na gradbišče oziroma sestanke na terenu, on pa medtem piše ter se pripravlja na snemanja, kar pa se včasih dogaja že ob osmih zjutraj. Tako se v pisarni pretež­no izmenjujeva. Boštjan je svojstven kreativec in včasih kar odroma na drug konec hiše, vzame s seboj prenosni računalnik in si vsakič izbere kakšen nov kotiček za ustvarjanje.«Boštjan pokima: »Drži, težko me je zacementirati na enem mestu. Včasih grem s prenosnim računalnikom za jedilno mizo, drugič za kuhinjski pult. Res pa je, da so pri delu za pisalno mizo druge prednosti, ko imam denimo na dosegu roke vso papirnato literaturo, različne knjige in podobno. Lara mora prav tako delati za močnejšim namiznim računalnikom, saj brez določenih programov za risanje, ki so njeno temeljno orodje, ne gre.«Med opravili si v pisarno prineseta tudi kakšen dober prigrizek in pijačo. »Vse, včasih tudi celo kosilo. Prav prijetno je,« se nasmehne Lara. Sploh kadar je sama, raje kaj dobrega poje kar pred zaslonom, saj je jedilna miza ponavadi rezervirana za obed z vso družino. Seveda so pisarniške malice prilagojene okolju, to pomeni, da se hrana ne sme drobiti oziroma ni velike nevarnosti, da bi se kaj razlilo po tipkovnici ali kje drugje, kar lahko z največjim veseljem naredi katera od njihovih mačk.Kar zadeva hrano in pijačo v pisarni, se Boštjan pohvali, da je prav on tisti, ki jo najpogosteje prinaša, predvsem kakšen čaj, seveda za oba. Lara hvalež­no doda, da je njen mož zares priden: »Tudi zajtrk oziroma že kar mini kosilo za naju pripravi, kadar v istih urah delava doma. Takrat se vendarle premakneva v jedilnico in počutim se kot v restavraciji.«Boštjan nam zaupa, kaj najpogosteje pripravi za prvi obrok dneva: »S kakšnimi jajčki ne morem zgrešiti, še sploh če dodam slanino in sezonsko zelenjavo.« Po Larinih besedah posebno prijajo kombinacije z ocvirki in svežimi zelišči z njihovega vrta.V pisarni prevladuje kombinacija svetlega lesa, sivkastih sten, rumenih dodatkov in naravne svetlobe, kar dodatno prispeva k občutku domačnosti. »Zelo pomemben element je velika panoramska stena. Kadar ti zmanjka navdiha, se rahlo zazreš v njeni smeri in že se ti ponudi lep prizor trave in naše češnje, ki jo spremljaš v vseh letnih časih. Na drugi steni so moje nagrade, gongi popularnosti in viktorji, tudi dodatna motivacija.«Sivo steno sta popestrila z brenkali, nedaleč stran je še sinov električni klavir. Nekaj glasbe si privoščita tudi med delom. »Rada imam bodisi filmsko bodisi klasično glasbeno spremljavo, ki jo med delom dojemam kot reko, ki teče, šumi in te pomirja nekje v ozadju, a ti ni nikoli odveč,« Lara odjadra v pesniške vode.Vsa družina obožuje tako glasbo kot naravo in v času karantene so dobili novega družinskega člana – prisrčno psičko Qi. Njeno ime v kitajščini pomeni življenjsko energijo in svoj brlog ima prav v pisarni zakoncev Romih.