Latinska Amerika se išče in vse bolj kljubuje Evropi

Na jugu zahodne poloble, kjer je zdaj na koledarju zima, doživljajo največjo vročino, kar pomnijo. Zemeljska obla se ogreva tudi pri njih, v Čilu imajo te dni – sredi zime – temperature od 35 do 37 stopinj Celzija. Ti podatki so prav prišli predsednikom ali visokim predstavnikom osmih držav iz porečja Amazonke, ki jih gosti brazilski predsednik Luis Inácio Lula da Silva. Na stara leta bi Lula rad reševal pragozd in se zapisal v zgodovino kot tisti državnik, ki mu je mar za prihodnost. V svoji domovini je opazno ustavil uničevanje deževnega gozda, zdaj spodbuja še druge. »Rešiti Amazonijo pomeni rešiti naš planet« je geslo, ki ga je zapisal Lula. Pri tem politiki, ki se družijo z njim, ta trenutek mislijo samo na konec sežiganja gozdov. Ne upajo si omeniti, da bi morali ustaviti tudi črpanje nafte, to imajo v mislih samo v Kolumbiji.