Lea Mihevc: V seriji Nemirna kri se mi je uresničila otroška želja

Slovensko televizijsko občinstvo že lahko spremlja novo serijo Nemirna kri, ki naj bi po pričakovanju Pop TV po priljubljenosti postavila nov rekord in pred zaslone pritegnila vse generacije. Glavno vlogo v napeti zgodbi o kriminalu, ljubezni in skrivnostih ima igralka Lea Mihevc, ki se ji je zaradi snemanja uresničila velika želja iz otroštva. Izkušnje si je nabirala na gledališkem odru in v serijah Ja, chef, Reka ljubezni in Eni žlahtni štoriji, zdaj pa uspešno krmari med igralstvom in materinstvom. Po rojstvu dvojčkov se še bolj zaveda misli, da se je treba prepustiti in slediti tistemu, kar čutiš.