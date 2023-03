Lekcija o neodvisnosti

V nadaljevanju preberite:

Najprej suspenz in nato vrnitev uglednega televizijskega voditelja in nekdanjega nogometnega zvezdnika Garyja Linekerja v oddajo Tekma dneva na BBC sta sprožila burne razprave o neodvisnosti britanskega javnega medijskega servisa.

O nepristranskosti javne televizije dvomijo že leta, a v družbi je vladal konsenz, da je, dokler dvomijo tako torijci kot laburisti, BBC na pravi poti. Tokrat so očitki glasnejši, besni gledalci, ki so ostali brez priljubljene oddaje, pa terjajo glave odgovornih. Lineker je postal, kot piše Rob Picheta za CNN, »strelovod britanske kulturne vojne in sprožil krizo v cenjenem, a problematičnem britanskem mediju«. O primeru Lineker smo se pogovarjali z redno profesorico na Fakulteti za humanistične študije in odlično poznavalko medijev dr. Sandro Bašić Hrvatin.