FOTO:Lepe kulise ne zadoščajo za dobro življenje

Povod za nastanek tega prispevka je bila raziskava, ki so jo izvedli pri svetovalni skupini Blacktower Financial Management Group. Zastavili so si vprašanje, katera evropska država je najprimernejša za upokojitev, nato pa jih na podlagi petih dejavnikov – pričakovane življenjske dobe, stopnje kriminala, cen nepremičnin, stroškov bivanja in deleža prebivalstva, starejšega od 65 let – primerjali med sabo.Za nekoga, ki je že neštetokrat slišal, da je Slovenija v demografski krizi in da bodo mladi tako ali tako morali delati do smrti, so bili izsledki raziskave presenetljivi: Slovenci smo pristali na drugem mestu, v hrbet gledamo ...