»Lepo mi je, kaj naj drugega rečem«

Forma Damjana Boharja ne pojenja. Prekmurski blisk se je prejšnji konec tedna prvikrat vpisal med strelce v reprezentančnem dresu, ko je ključno pripomogel k zmagi Slovenije nad Moldavijo (1:0). Z napadalno usmerjenim vezistom, ki ga je pot iz domačih Mačkovcev prek Križevcev, Murske Sobote in Maribora vodila do poljskega Lubina, kjer že dve leti brani barve tamkajšnjega Zagłębieja, smo se pogovarjali o preživljanju karantene na tujem, nosu za gol, ljubezni do nogometa ...Pred časom ste mreže tresli v ligi prvakov, zdaj ste dosegli prvenec v reprezentančnem dresu. Kaj je naslednja stopnička? Zadetek na svetovnem ...