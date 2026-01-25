Lepota bo rešila svet

Luka Grbić v solo predstavi Ide gas govori tudi o o tem, kako je kot najstnik zaslovel v uspešni srbski mafijski seriji Južni veter.

O solo predstavi Ide gas, ki je neke vrste gledališka avtofikcija, sem premišljevala še dolgo po tem, ko sem prišla domov. Ustvaril jo je in v njej nastopa mladi srbski igralec in režiser Luka Grbić, ki na ljubljanski akademiji za gledališče končuje magistrski študij gledališke režije. Bil je izjemen knez Miškin v Idiotu in Edmund Tyron v Dolgega dneva potovanje v noč, obe predstavi je režiral Ivica Buljan. Ide gas se začne sproščeno in gostoljubno, kot da si prišel k njemu na obisk. Luka pripoveduje o tem, kako je kot najstnik zaslovel v uspešni srbski mafijski seriji Južni veter. Čez noč je postal zvezdnik, vabili so ga v televizijske šove, modne znamke so mu plačevale, da so ga fotografirali v njihovih oblačilih. Po filmski izkušnji je končal študij igre in postal član Ateljeja 212. In ...