»Tega ne moreš vbrizgati«: Zdravnik razkriva, kaj v resnici pomlajuje

Prekmurje ni pokrajina, ki bi jo na prvo žogo povezali z novim evropskim luksuzom. Prav zato je današnja zgodba zanimiva. Investitor Tomaž Bašić je odraščal v družini, v kateri je bila mati šivilja v Muri, oče pa je delal v tiskarni. Leta pozneje se je vrnil v domače kraje z drugačno ambicijo: ustvariti resort, ki ne bi prodajal zgolj sob in velnesa, temveč sodobno interpretacijo Prekmurja – njegove narave, miru in regenerativnega potenciala. K projektu je povabil strokovnjake z različnih področij, med njimi dr. Davida Dijaka, ki je na področju velnesa postavil standard, izobrazil kader in vodil implementacijo tega dela ponudbe, pri strokovnih rešitvah pa je imel proste roke. Z njim smo se na zadnji vroč poletni dan v pravkar odprtem resortu Nindri Indri pogovarjali o tem, kam se premika ...