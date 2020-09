FOTO:Lepota po italijansko

Bil je čas, ko je bil italijanski film povsem konkurenčen ameriškemu ne samo v umetniškem, ampak tudi komercialnem pogledu. In to je bil tudi čas, ko je Hollywood ležal pod nogami bujnih mediteranskih lepotic z Apeninskega polotoka. Najbolj svetla italijanska zvezda tistega časa, 60. let prejšnjega stoletja, je bila Sophia Loren, ki se je rodila 20. septembra 1934 in bo to nedeljo praznovala 86 let.Vendar Sophia Loren ni bila samo lepotica za okras filmov. Je tudi dobra igralka. Leta 1962 je kot prva za vlogo v tujejezičnem filmu – gre za film Dve ženski (La ciociara), ki so ga sicer posneli leta 1960 – dobila oskarja za ...