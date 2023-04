Leteči Finec proti tekmecem in funkcionarjem

V nadaljevanju preberite:

Srednje- in dolgoprogaš Paavo Nurmi je pred stoletjem osvojil devet zlatih tekaških olimpijskih medalj in tri srebrne, njegova zbirka odličij pa bi bila lahko še bogatejša, če mu ne bi polen pod noge metali birokrati mednarodne in domače atletske zveze. Po zunajserijski karieri, treninga se je loteval izjemno premišljeno, uspehe pa pripisoval tudi značaju rojakov in finski naravi, se je podal v gradbeništvo in postal eden najbogatejših Fincev. Na olimpijskih igrah v Helsinkih je na stadion prinesel baklo in na tribunah so tekle solze.