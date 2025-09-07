Odmevni turški glas iz Londona

V nadaljevanju preberite:

Ob koncu tega meseca, 27. septembra, bo založba Sanje izdala roman turško-britanske pisteljice, politologinje in aktivistke za človekove pravice Elif Shafak (v turščini Elif Şafak) Po nebu tečejo reke (There are Rivers in the Sky, 2024) v prevodu Maje Ropret. Do zdaj je objavila 21 knjig, od tega 13 romanov. Piše v turščini in angleščini, berejo pa jo lahko v kar 58 jezikih.

Tudi v slovenščini imamo celo vrsto njenih del, med njimi Otok pogrešanih dreves, Tri Evine hčere, Bolšja palača, Čast, Štirideset pravil ljubezni in Pankrt iz Istanbula. Tako kot opus 53-letne pisateljice je pisano tudi njeno življenje. Elif Shafak je v Franciji, Turčiji, ZDA in še kje, zdaj je zaradi izrazitega nazadovanja demokracije v Turčiji že več kot deset let v Londonu. Malo pred referendumom, s katerim so se Britanci leta 2016 odločili za odhod iz Evropske unije, je dobila britansko državljanstvo. Velja ne samo za najboljšo turško, ampak tudi za eno najboljših pisateljic na svetu. Njeni romani so uspešnice, njeno pisanje je glas sodobnih žensk in iz Londona odmeva po svetu. Sliši se tudi v njeni domovini.