Liza Minnelli: Želela si je, da bi bila mama ponosna nanjo

Liza Minnelli, ki je zaslovela v začetku 70. let v muzikalu Bobba Fossa Kabaret in se potem uveljavila na odrih in v filmu, bo 12. marca praznovala 78. rojstni dan. Čeprav igralka, pevka, plesalka in koreografinja sodi v elitno družbo ustvarjalcev, ki so osvojili vse najprestižnejše nagrade – emmyja, grammyja, oskarja in štiri tonyje, jo vse življenje kot senca spremlja dejstvo, da je hčerka velike zvezdnice in ljubljenke ameriškega občinstva Judy Garland. Za piko na i je njen oče priznani režiser Vincente Minnelli. A Liza je kljub temu spisala svojo zgodbo, v kateri tako kot v mamini ne manjka vzponov in padcev.