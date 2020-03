Ljubezen? Ah, briga me za to reč

Da bi ostala zdrava do smrti. Potem pa me ne zanima več,« na vprašanje, česa si najbolj želi v prihodnje, odgovori Ana Nastran. Gospa, ki je lani dopolnila sto let, že več let živi v škofjeloškem Centru slepih, slabovidnih in starejših. »Veste, še vedno se počutim samostojno: sama vstanem, sama se umijem in oblečem, sama si posteljo posteljem. Nekoč me je čistilka vprašala, zakaj tega ne prepustim njej. Odvrnila sem: 'Vi imate gotovo večje skrbi, kot je moja postelja'.«Velika družinaSe je je zdravje držalo od nekdaj? »Od nekdaj. Tudi če sem naokrog hodila premočena, se me ni nič prijelo.« V življenju ni ...