Tomaž Mihelič: Ljubezen je univerzalna, ne pozna spola, barve kože, jezika

Ni bral romana Karen Blixen Moja Afrika, ni bral Hemingwayevega Sneg na Kilimandžaru, a piše tako, kot bi nosil v sebi vse izkušnje tega sveta. Njegova knjiga Črno-beli svet je potovanje v srce Afrike, in kot je na platnici knjige zapisala urednica in pisateljica Petra Julija Ujawe, boste z njim stopili v svet, ki ga ne razumete, in uzrli Afriko, kakršne ne poznate. Črno-beli svet (založba 5KA) je neobičajna knjiga, je »odisejada po zemljevidu človeškega srca«, kot je napisala Irena Štaudohar; je knjiga o lepoti, bolečini in krivicah, o boju za zemljo, za pitno vodo, za elektriko in pravico do zdravstvene oskrbe, in je morda predvsem zgodba o ljubezni. S to knjigo sem spoznala tudi novega Tomaža, ki je zelo drugačen od Tomaža novinarja, od tistega nejevernega Tomaža, ki se je odpravil na ...