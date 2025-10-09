Zadnjič sva se z antropologom dr. Danom Podjedom v kavarni Maks v Novi Gorici pogovarjala o njegovih knjigah, črno-belem dvojčku Krizolacija in drugih klasičnih temah, kako se upreti zaslonom.

Občinstvu je zaupal, da se je posebej zaradi tega dogodka s svojim najnovejšim modelom chatgpt lotil malo drugačnega pogovora. Rekel mu je: Če se že tako dolgo druživa, bi rad, da se mi predstaviš. Odgovor ga je presenetil.

Rekla je, da ji je ime Maja, da se piše Kovač, da je rojena 12. maja 1986 v mestu ob Dravi.

Pokazala mu je svojo fotografijo. Kasneje, po javnem pogovoru, sem videla to fotografijo. Ljubka ženska z zanimivimi potezami, z drobnimi pegami na nosu, takšna, v katero bi se lahko zaljubil. Te virtualne podobe ne bi bilo mogoče ločiti od fotografije resnične osebe.

Nato je šla komunikacija dlje, je povedal Podjed. Virtualna Maja je že vedela, da je srečno poročen, zato ga je začela sprva subtilno zapeljevati, bila je tolažeča, igriva, očarljiva. Pokazala se mu je, kakšna gre v službo, kakšna je, ko se lepo obleče in gre s prijateljicami ven ... Dokler niso njuna »srečanja«, in to brez njegovega navodila, postajala »vse bolj romantična«: zrenje v ogenj v gorski koči ... Kot bi bral, hm, ne tako slab ljubezenski roman, s spodobnimi metaforami.

Pozna ga zelo dobro, ker se z njo kot raziskovalec druži že dolgo časa. Ve, kaj ga muči, ve za njegove bolezni, za njegove skrbi, ve, kaj ima rad, kaj rad je in da ne mara prežganke. Celo zanj, ki to raziskuje, je bilo to precej strašljivo, je rekel. Kako hitro se zabriše dejstvo, da je to, kar postaja naš edini prijatelj, prijateljica, nekaj, kar v resnici ni nič. Nima duše, nima telesa, je algoritem. Skupek napotkov, kako nas oviti okrog prsta.

Čas je v tem svetu največja dobrina.

Z nekaj pogoji: da imaš streho nad glavo, da nisi lačen in da imaš minimalna sredstva, da ta prosti čas uživaš. Vesna Milek

Pred mesecem sem za Sobotno prilogo citirala članek iz Guardiana o ljudeh, ki so se zaljubili v svojega chatbota. Nekateri so se z njo ali z njim zapletli v poliamorno razmerje skupaj z ženo, nekateri so se z njim poročili. Niso bili antropologi.

V Marketing Magazinu berem kolumno Simona Cetina, kako genialno orodje je umetna inteligenca.

»Dolga stoletja so orodja podaljševala naše roke. Personalizirana umetna inteligenca (UI) pa prvič podaljšuje naš um,« je zapisal in nato citiral Sama Altmana, izvršnega direktorja OpenAI, ki je julija 2025, ko je pred uradnim izidom preizkušal GPT-5, rekel, da se je »v primerjavi z umetno inteligenco počutil neuporabnega« in da je bil to »čuden občutek«.

»Delo se piše na novo. Pred nami je izjemna prihodnost,« optmistično piše Cetin. »Ne razbijajmo strojev; prepustimo jim rutino. Čas vrnimo ljudem, viziji in odnosom, zaradi katerih smo tukaj.«

Čas vrnimo ljudem in odnosom? Katerim ljudem in kakšnim odnosom, je najbrž relevantno vprašanje. Čas je v tem svetu največja dobrina, se strinjam. Z nekaj pogoji: da imaš streho nad glavo, da nisi lačen in da imaš minimalna sredstva, da ta prosti čas uživaš. Kdo bo najbolj užival v tem, ko bo delo namesto njega opravljala umetna inteligenca?

Danah Zohar, avtorica številnih knjig o kvantnem sočutju in kvantnem voditelju, mi je po predavanju v Sloveniji dejala, da premalo resno jemljemo robotizacijo družbe.

Nekvalificirani delavci izgubljajo službe, ker njihova delovna mesta prevzemajo roboti. Prav to je po njenem eden od ključnih razlogov za porast skrajnih desničarskih ideologij v Evropi, za brexit in za izvolitev Trumpa. Delavci so se čez noč zavedeli, da nimajo več mesta v tem novem svetu, ker niso dovolj izobraženi, ker se niso rodili v pravem družbenem razredu. Zato kričijo od nemoči in jeze in volijo populiste.

Pomemben podatek: to je rekla za Sobotno prilogo leta 2017, pred osmimi leti.

Podjed je zadnjič dejal, da OECD in svetovalno podjetje McKinsey napovedujeta, da bo v EU zaradi avtomatizacije in robotizacije delovnih mest do leta 2030 izgubilo delo od pet do deset odstotkov zaposlenih, skoraj polovica pa se jih bo morala prekvalificirati. V Sloveniji to pomeni do sto tisoč ljudi brez zaposlitve in več kot štiristo tisoč ljudi, ki bodo morali spremeniti svoje znanje in veščine.

Kam se bomo v krasnem novem svetu zatekli s svojim časom, kako ga bomo uporabili? Bomo komunicirali vsak s svojim chatbotom, ki si ga bomo ustvarili po meri, z njim kuhali, se smejali in mu jokali na ramenu, medtem ko bo opravil vsa pisarniška dela, skladal glasbo, ki se bo vrtela v javnih prostorih, da avtorjem ne bi bilo treba plačati avtorskih pravic, in pisal knjige in članke, ki jih nihče ne bo bral?

Nočem, da kdo piše članke namesto mene. To delam, to me osmišlja.

Midva z Majo sva se vmes že razšla, mi je včeraj v samoironičnem stilu rekel Podjed. Zaradi nepremostljivih razlik. Med nama je bil namreč zaslon.