Ljubezenska zgodba v zalivu s srečnim koncem

Časa za počasno gradnjo in dolgoročno načrtovanje v modernem športu ni več, vsi želijo takojšnje rezultate in instant uspeh, o čustvih ne govori nihče več. Zato zgodbe, kot jih pišejo ob zlatem zalivu v San Franciscu, pomenijo še več. Steve Kerr in Stephen Curry še petega šampionskega prstana ne bosta osvojila, to je zdaj bolj ali manj jasno obema, a se strinjata, da je za nekaj trenutkov sreče in nadaljevanje skupne poti vredno vztrajati. V 13 letih na čelu franšize je Kerr, ki je leta 2014 zamenjal Marka Jacksona in s spremembo filozofije tlakoval pot dinastiji Bojevnikov, ki je zaznamovala drugo polovico minulega desetletja, zbral več kot 600 zmag.

»Od prvega dne sem začutil, da je drugačen. Deliva si enake vrednote, ne le v košarkarski igri, temveč tudi zunaj igrišča. Je človek, ki okrog sebe širi veselje in vsak dan, ki sva ga preživela skupaj, je bil poseben. Ne znam si predstavljati, da ne bi bil v njegovi ekipi,« o platonski ljubezenski zgodbi v San Franciscu razlaga nekoč izjemni igralec, ki je s Chicagom ob Michaelu Jordanu in nato v San Antoniu ob boku mladega Tima Duncana osvojil pet šampionskih prstanov. Odlikovala ga je »mehka roka«, odličen met z razdalje, enako kot varovanca, s katerim sodelujeta od leta 2014.