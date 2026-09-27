Ljubezensko pismo javni upravi

Moj dopust se je začel 22. avgusta. Destinacija: Poreč. Dan poprej sem se zglasil na AMZS. Avtu je potekla registracija. To sem vedel že lep čas, a kot vedno sem do zadnjega odlašal z birokracijo. Bil je petek. Na AMZS sem prišel ob 11.30. Uslužbenki na drugi strani okenca sem ponosno pomahal s papirji in bankovci.

»Še vozniško dovoljenje bi prosila.«

»Seveda.«

»Gospod, vaše vozniško dovoljenje je poteklo.«

Šment. Brez vozniškega dovoljenja ni mogoče registrirati vozila. Upravne enote ob petkih delajo do enih. Kaj potrebujem za novo vozniško? Potni list. Dvajset evrov. In svežo, največ leto dni staro fotografijo. Kdaj sem se fotkal za potni list? Pred dvema letoma. Sem se od takrat kaj spremenil? Ne – ista frizura, ista brada, morda malce bolj udrte oči, ampak pustimo malenkosti. Ali mi lahko UE pogleda skozi prste? Načeloma ne, pravi chatgpt.

FOTO: Tomi Lombar/Delo

Najbližja UE je na Linhartovi. Medtem ko z neregistriranim avtom drvim tja, v glavi snujem monolog: »Dober dan, gospa/gospod, vam bom kar takoj povedal, da ne izgubljate časa z mano, prišel sem po vozniško, ampak nimam fotke, jo pa imate v sistemu, dve leti staro, vem, da ni po predpisih, ampak lahko se prepričate, isti sem, če ne gre, povsem razumem, če pa slučajno gre, vam bom zelo zelo hvaležen ...«

Ko sem privihral skozi vrata, me je varnostnik prestregel s strogim pogledom in vprašal: »Kam?«

»Po vozniško.«

»Ste naročeni?«

»Ne.«

»Ne boste prišli na vrsto. Ampak lahko poskusite na Tobačni. Sporočili so mi, da je tam manj gužve.«

Manj gužve na Tobačni? V kateri vzporedni resničnosti živi ta varko? Ali nista Tobačna in gužva sinonima? Upam, da mi je uspelo vsaj deloma prikriti začudenje in cinizem in da je varnostnik nasedel mojemu obupano-zlaganemu nasmešku: »Hvala lepa, grem tja.«

Čez dobrih deset minut sem na Tobačni. Zunaj grmi. Oglasi se vernik v meni: bogovi mi sporočajo, da so danes na moji strani. Bogovi imajo itak najraje labilne ateiste, v to globoko verujem. Samozavestno vstopim v stavbo. Na recepciji dobim listek – 66. Očitno je z mano še satan. Na zaslonu piše 59, dve minuti zatem 60, in v tem ritmu dalje. Jasno mi postane, da bom prišel na vrsto. Uau! Mislil sem, da je pred mano le še najtežji del: v birokratu prebuditi človeka.

No, motil sem se. Nikogar mi ni bilo treba buditi. Uslužbenka me je sprejela s človeško toplino. Moje drdranje o fotografiji je pretrgala z besedami: »Že gledam. Res ste isti. Bova uredila.«

Medtem ko sem čakal, da moja rešiteljica v sistem vnese vse podatke, sem sam pri sebi premleval: če različne enote javne uprave ne bi komunicirale med sabo, če me tisti varnostnik ne bi takoj napotil naprej, če mi gospa, ki sedi nasproti mene, ne bi naredila usluge … Bi šel na morje najmanj 48 ur kasneje. Nič usodnega, vsekakor pa nekaj izjemno zoprnega. Učinkovitost naše javne uprave in prijaznost zaposlenih sta me rešili te zoprnije.

Grmenje se vmes prevesi v nevihto. Potrdilo o izdaji vozniškega dovoljenja zatlačim globoko v žep, da ga zaščitim pred curki dežja. Odkorakam proti avtu. Pred Tobačno je jezero, ne ploščad. Drsi mi. Obut sem v crocse (bele). Sezujem se. Čofotam proti avtu, v levici držim crocse, v desnici dežnik (roza). Kakšna karikatura, pomislim. Ko se vrnem z dopusta, bom napisal ljubezensko pismo javni upravi, pomislim.

Proti AMZS se odpeljem bos.