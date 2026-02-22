Ljudi najbolj privlači doživetje

Simon Rožnik je mojster prirejanja športnih spektaklov. Ustanovitelj in direktor podjetja Extrem ima veliko zaslug, da je košarka 3x3 postala olimpijski šport, da je mogoče na trampolinu preskočiti Ljubljanico, da je na njej mogoče igrati odbojko in da se lahko slehernik na vzponu na Krvavec pomeri z najboljšim kolesarjem na svetu. Zadnja dva dogodka – Volleyball on water in Pogi challenge – sta se pred kratkim na podlagi ankete turistične organizacije European Best Destinations uvrstila med dvanajst najboljših prireditev v Evropi. Konkurenca je bila izjemno huda, saj so bili med nominiranci tudi dogodki globalnega dosega, kot je dirka formule 1 v Monaku in olimpijske igre v Milanu in Cortini.