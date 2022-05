Ljudje jamrajo, a s tem zgrešijo bistvo. Humor je nad vsem

V nadaljevanju preberite:

Indie rock bend Mrfy in Kino Šiška pleteta posebno vez. Novomeška četverica je na tem prizorišču prvič nastopila leta 2016 kot predskupina Koala Voice. Gregor Strasbergar (vokal in kitara), Lenart Merlin (bas), Tomaž Zupančič (kitara) in Rok Klobučar (bobni) so si šele utirali pot na slovenski glasbeni sceni, a že njihovi uvodni hiti, kot sta Klic in Always, so dajali slutiti, da imajo velik potencial.

V Kino Šiška so se vrnili čez dve leti. Če so jih organizatorji prvikrat predstavili kot »mladi bend«, so jih tokrat napovedali dosti bolj pompozno. »Če v glasbenem smislu leto 2018 na domačih tleh pripada komurkoli, potem je to zagotovo samosvoja novomeška četverica Mrfy,« so zapisali na svoji spletni strani. Mladeniči, rojeni sredi devetdesetih, so tedaj predstavili albumski prvenec Story, nato so se pojavili na Šiška Open, pozneje pa ogrevali občinstvo tudi za legendarno rock zasedbo Skunk Anansie. Med jesenskim zaprtjem leta 2020 so uprizorili »hibridni« koncert, torej neke vrste generalko pred prazno dvorano, ki so jo organizatorji prenašali prek spleta.

Že takrat je bilo jasno, da pripravljajo novo ploščo, a ker se je podaljševala epidemija, se je zamikal tudi njen izid. Zdaj je vendarle napočil pravi trenutek. Na albumu USE bo – vse. »Tako smo ga poimenovali, ker nam pomeni vse in ker si od desetih pesmi niti dve med seboj nista žanrsko podobni,« pravi frontmen benda Strasbergar. Za Nedelo je poleg njega odgovarjal še basist Merlin, ki med drugim skrbi za njihovo vizualno podobo; predlani je na ljubljanski akademiji za likovno oblikovanje diplomiral iz grafičnega oblikovanja: »V zadnjih dneh se ukvarjamo s promocijo koncerta, fotografiranji, videospoti, intervjuji, vajami za špil, dizajnom, scenografijo … Včasih se počutim, kot da smo agencija, ki se ukvarja z oglaševanjem in organizacijo dogodkov.«