Ljudje pogrešajo toplino

»Toliko časa že igramo v Cankarju, da je to skorajda kot božič ali silvestrovanje,« proti bližajočemu se kreslinovanju pogleduje Vlado Kreslin, eden najbolj priljubljenih slovenskih glasbenikov, ki je pred kratkim izgubil dobrega prijatelja. »Živo se spomnim, kako je sedel tukaj in jedel kosilo,« pokaže na prazen stol ob mizi v svoji hiši vrh Ljubljane, s katere pogled morda ne seže do Pirana, gotovo pa vsaj do Krima, »in naenkrat ga ni več. Veliko jih je že odšlo, veliko. Arsen, Đorđe, zdaj on ...«

Menda ste Halida Bešlića spoznali na humanitarnem koncertu med vojno v Bosni. Kakšen vtis je naredil na vas?

Na olimpijskem stadionu v Barceloni smo leta 1993 nastopili na dobrodelnem koncertu za Sarajevo. Tam so bili Halid, Dino Merlin, Alen Islamović in še nekateri. Halid je bil tako nenarejen in neposreden, da nama ni bilo težko vzpostaviti pristnega odnosa. Takoj si začutil, da je pozitivan lik. Vse, kar te dni, po njegovi smrti, berem o njem, se popolnoma sklada s tem, kar sem ob njem takrat občutil sam. Glasbeno kariero je začel skorajda po naključju kot preprost fant, in te preprostosti ni nikoli uničila ne slava ne denar. Takšnih je malo.

Kaj vas je navduševalo v njegovi glasbi, besedilih?

Pravzaprav njegov ogromni opus zares spoznavam šele zdaj, ob njegovi smrti, po drugi strani pa me nekaj njegovih komadov spremlja že dolgo; odkar je Miljacko zapel pri nas na kosilu, je postala ena od družinskih himen. Moja najmlajša hči je Miljacko zapela že v neštetih družbah in krajih po svetu, jaz pa sem ponosni arhivar njenih dosežkov. V času tistega koncerta sem nastopal z mladimi begunci iz Bosne, skupino Vali, ki so me navdušili nad sevdalinkami. Zato sta mi bila njegova glasba in način seveda blizu. Vse to, kar se je zgodilo ob njegovi smrti, me spominja na globalno evforijo ob ponovnem sodelovanju dolga leta sprtih bratov Gallagher in turneji benda Oasis. Ljudje pogrešamo človeškost, prijateljstvo, toplino in čase, ki niso bili takšni kot danes – ali pa se nam to le zdi.