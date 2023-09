Ljudje s postaje Midi

V nadaljevanju preberite:

Železniška postaja Midi je vstopna točka za številne od 5,5 milijona ljudi, ki vsako leto obiščejo Bruselj. Sem pripeljejo hitri vlaki iz Pariza, Londona, Frankfurta. A postaja je v zadnjih tednih kot prizorišče socialne krize. V večernih urah se na postajo zatečejo migranti, ki v Bruslju ne morejo do strehe nad glavo. Stari in mladi brezdomci so si na postaji postavili bivališča iz kartona in starih odej. Pod odejami se s starši skrivajo razkuštrani otroci. Na ulicah ob veliki postaji smrdi po urinu. Kopičijo se smeti, narkomani javno uživajo droge, najbolj razširjen je menda crack. Lani so na postaji in v njeni okolici po poročanju lokalnega tiska registrirali več kot 3000 kaznivih dejanj, med drugim 146 oboroženih ropov.