Lora Roglič Klinc: Primož rad reče, da sva prestara za to sranje

»Če sem jaz dober, je Lora najboljša,« je pred začetkom Gira v pogovoru za Nedelo povedal Primož Roglič. Pred koncem dirke je besedo dobila njegova življenjska sopotnica, ki slovenskemu kolesarskemu zvezdniku ob strani stoji v dobrem in slabem. Marsikaj sta že preživela skupaj, od konca Primoževe skakalne poti, začetka kolesarske kariere do enega najbolj neverjetnih skokov na svetovni vrh v zgodovini tega športa. Kot se za pot poklicnega kolesarja spodobi, je bilo vmes veliko vzponov in spustov, na žalost tudi padcev, po katerih pa sta se oba znala vedno znova pobrati.

Vmes se je njuna družina povečala in zdaj šteje štiri člane. Prvorojenec Lev se je rodil junija 2019, le nekaj tednov po tem, ko je Primož prvič poskušal osvojiti rožnato majico na Giru in končal na tretjem mestu. Januarja letos je prišel še Aleks, le nekaj mesecev, preden je njegov oče začel svoj drugi naskok na zmago na dirki po Italiji. Ravno pravi čas, da je tudi on v Rogličevi spremljevalni ekipi na poti, ki se bo danes, če bo šlo vse po sreči, končala z zmagoslavjem na Svetih Višarjah.