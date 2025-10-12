Lučka Rakovec: Vsak dan se zbudim v strahu

V članku preberite:

Na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v Seulu je Janja Garnbret spisala novi zlati poglavji svojih uspehov, Rosa Rekar s srebrom nakazala svoj svetli jutri, 24-letna Lučka Rakovec pa je s sedmim mestom v težavnosti napisala zgodbo o vrnitvi iz brezna težke bolezni. »Na prvih treningih sem se počutila zelo slabo, potem pa sem začela plezanje jemati kot zdravilo, ki mi pomaga prebroditi težke trenutke,« opisuje mlada plezalka, ki je v začetku letošnjega leta pomislila, da bi spet tekmovala in se tako uspešno vrnila v športno plezanje.