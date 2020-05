FOTO:Boštjan Nachbar: Luka Dončić potrebuje vrhunskega selektorja

Boštjan Nachbar nikakor ni stereotipni Slovenec. Kot vrhunski košarkar je Korošec, ki bo julija dopolnil 40 let, hitro pogledal čez planke in v bogati 20-letni karieri prekrižaril malodane vse konce sveta, od Moskve do Houstona. Pa tudi stereotipni športnik ni, zanima ga še marsikaj drugega kot le igra, po svetu je hodil odprte glave in se po koncu igralske kariere ustalil v Sevilli.V tem andaluzijskem mestu si je priljubljeni Boki ustvaril dom z ženo Anko, 11-letno Taro in 7-letno Ajdo. Predvsem pa ni obmiroval, potem ko je košarkarske copate postavil v kot. Ta čas ni le mož in oče, temveč tudi generalni direktor sindikata ...